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"Красиві стрілки": Потап насмішив мережу жіночим вбранням (відео)

Lite » Зірки 17.11.2018 - 08:25
"Красиві стрілки": Потап насмішив мережу жіночим вбранням (відео)
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Кадри вже встигли підкорити мережу

Популярний український продюсер і співак Олексій Потапенко розвеселив підписників незвичайним для нього луком. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"В цьому випуску ви побачите нас у зовсім інших образах. Ми будемо одягнені у жінок, чоловіків, інопланетян. Тому що ми знімаємо кліп", - сказав він.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Відео: Потап в образі жінки (instagram.com/realpotap)

На опублікованих кадрах можна помітити самого Потапа, який "відростив" біле волосся і вбрався в жіноче плаття. Це стало причиною бурхливого обговорення в мережі.

"Ти взагалі красуня, базару немає", - сказав користувач Веніамін Каветский.

"Потап, у тебе гарні стрілки", - підкреслила юзер Віолетта Макеевна.

"Офигеть. Така кокетка", - уточнив користувач Сергій Вікторов.

&quot;Красиві стрілки&quot;: Потап насмішив мережу жіночим вбранням (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що раніше стали відомі номінанти головної музичної премії M1 Music Awards 2018.

Раніше ми писали, що українець створює смішні пародії на зірок.

Відео: (video.rbc.ua)

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