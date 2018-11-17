"Красиві стрілки": Потап насмішив мережу жіночим вбранням (відео)

Кадри вже встигли підкорити мережу
Популярний український продюсер і співак Олексій Потапенко розвеселив підписників незвичайним для нього луком. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"В цьому випуску ви побачите нас у зовсім інших образах. Ми будемо одягнені у жінок, чоловіків, інопланетян. Тому що ми знімаємо кліп", - сказав він.
Відео: Потап в образі жінки (instagram.com/realpotap)
На опублікованих кадрах можна помітити самого Потапа, який "відростив" біле волосся і вбрався в жіноче плаття. Це стало причиною бурхливого обговорення в мережі.
"Ти взагалі красуня, базару немає", - сказав користувач Веніамін Каветский.
"Потап, у тебе гарні стрілки", - підкреслила юзер Віолетта Макеевна.
"Офигеть. Така кокетка", - уточнив користувач Сергій Вікторов.
Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)
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Відео: (video.rbc.ua)