"Красиві стрілки": Потап насмішив мережу жіночим вбранням (відео)

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Кадри вже встигли підкорити мережу

Популярний український продюсер і співак Олексій Потапенко розвеселив підписників незвичайним для нього луком. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"В цьому випуску ви побачите нас у зовсім інших образах. Ми будемо одягнені у жінок, чоловіків, інопланетян. Тому що ми знімаємо кліп", - сказав він.

Відео: Потап в образі жінки (instagram.com/realpotap)

На опублікованих кадрах можна помітити самого Потапа, який "відростив" біле волосся і вбрався в жіноче плаття. Це стало причиною бурхливого обговорення в мережі.

"Ти взагалі красуня, базару немає", - сказав користувач Веніамін Каветский.

"Потап, у тебе гарні стрілки", - підкреслила юзер Віолетта Макеевна.

"Офигеть. Така кокетка", - уточнив користувач Сергій Вікторов.

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

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Відео: (video.rbc.ua)