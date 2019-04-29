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Такі гарні: солістка The Hardkiss зворушила мережу милим сімейним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.04.2019 - 09:49
Такі гарні: солістка The Hardkiss зворушила мережу милим сімейним фото
Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

Співачка разом з чоловіком і сином відвідала великодню службу

28 квітня в Україні відзначали православну Пасху і багато знаменитостей показали, як вони провели це свято. Не стала винятком і солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка поділилася чарівним сімейним фото з чоловіком і синочком. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок з великодньої служби.

На фото зображено сімейство біля храму, при цьому маленький Данило сидить на плечах у тата Вала Бебко. У Юлії хустинка на голові, як і годиться при відвідуванні церкви, а крім того, на обличчі немає макіяжу.

"З Воскресінням Христовим", - лаконічно написала артистка.

Такі гарні: солістка The Hardkiss зворушила мережу милим сімейним фото

Фото: Юлія Саніна з чоловіком і сином (instagram.com/the_hardkiss)

Зоряна пара намагається не виносити сімейне життя напоказ і вкрай рідко публікує в мережі спільні фото з 3-річним Данею, так що шанувальники дуже зраділи і закидали Саніну розчуленими коментарями. Багато відзначили, що вони дуже гарна сім'я, а малюк помітно підріс.

  • "Такі гарні! Зі святому"
  • "Яка гарна родина! Мир вашому дому! Зі Святом!"
  • "Дай Бог кожному таку сім'ю як у вас!"
  • "Боже, Даня так підріс. З Великим святом Вас! Дай боже вашій родині здоров'я і благополуччя!"
  • "Як мило"
  • "Така гарна родина! Щастя вам безмежного!"
  • "Зі святом, Юлечко!)) Яке фото, яка ви прекрасна сім'я, один з прикладів для мене!))"
  • "Зразкова сім'я!!! Ви супер!!! Люблю Вас"
  • "З Великоднем Вас! P. S. Юля без макіяжу чудово виглядаєте!! Квіточка ніжний наш"
  • "Просто неймовірна сім'я, захоплююсь вами"
  • "Яка красивенна батьківщина!! Божої вам ласки!"
  • "Який тільки у вас дивовижний хлопчик"

Нагадаємо, раніше солістка The Hardkiss Юлія Саніна підкорила ефектним жовтим образом у фіналі Голос країни 9.

Ми також писали, що THE HARDKISS представили кліп з чуттєвим танцем від Юлії Саніної.

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