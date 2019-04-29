Такі гарні: солістка The Hardkiss зворушила мережу милим сімейним фото

Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

Співачка разом з чоловіком і сином відвідала великодню службу

28 квітня в Україні відзначали православну Пасху і багато знаменитостей показали, як вони провели це свято. Не стала винятком і солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка поділилася чарівним сімейним фото з чоловіком і синочком. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок з великодньої служби.

На фото зображено сімейство біля храму, при цьому маленький Данило сидить на плечах у тата Вала Бебко. У Юлії хустинка на голові, як і годиться при відвідуванні церкви, а крім того, на обличчі немає макіяжу.

"З Воскресінням Христовим", - лаконічно написала артистка.

Фото: Юлія Саніна з чоловіком і сином (instagram.com/the_hardkiss)

Зоряна пара намагається не виносити сімейне життя напоказ і вкрай рідко публікує в мережі спільні фото з 3-річним Данею, так що шанувальники дуже зраділи і закидали Саніну розчуленими коментарями. Багато відзначили, що вони дуже гарна сім'я, а малюк помітно підріс.

"Такі гарні! Зі святому"

"Яка гарна родина! Мир вашому дому! Зі Святом!"

"Дай Бог кожному таку сім'ю як у вас!"

"Боже, Даня так підріс. З Великим святом Вас! Дай боже вашій родині здоров'я і благополуччя!"

"Як мило"

"Така гарна родина! Щастя вам безмежного!"

"Зі святом, Юлечко!)) Яке фото, яка ви прекрасна сім'я, один з прикладів для мене!))"

"Зразкова сім'я!!! Ви супер!!! Люблю Вас"

"З Великоднем Вас! P. S. Юля без макіяжу чудово виглядаєте!! Квіточка ніжний наш"

"Просто неймовірна сім'я, захоплююсь вами"

"Яка красивенна батьківщина!! Божої вам ласки!"

"Який тільки у вас дивовижний хлопчик"

Нагадаємо, раніше солістка The Hardkiss Юлія Саніна підкорила ефектним жовтим образом у фіналі Голос країни 9.

Ми також писали, що THE HARDKISS представили кліп з чуттєвим танцем від Юлії Саніної.