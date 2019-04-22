Неймовірна красуня: солістка The Hardkiss підкорила жовтим образом у фіналі Голос країни 9

Юлія Саніна

Шанувальники прийшли у захват від виступу The Hardkiss у фіналі шоу

Юлія Саніна стала однією із запрошених гостей суперфіналу шоу Голос країни 9 сезон, який урочисто пройшов 21 квітня. The Hardkiss порадували шанувальників проекту і своїх фанатів живим виконанням свого нового хіта "Коханці". Крім того, солістка групи Юлія Саніна блиснула на сцені шоу супер яскравим образом. Деталями свого аутфіта Саніна поспішила поділитися в усіх подробицях на своїй instagram-сторінці.

Так, Юлія Саніна запостила в розділі сторіз цілу серію відео, на яких у всій красі демонструє насичений жовтий образ. На Саніній – вбрання від українських дизайнерів Івана Фролова, а також Олени Буреніної. Костюм з прозорої тканини поєднується з такими ж лимонними черевиками і рукавичками. З образом гармоніюють золоті прикраси.

Зачіска – повітряні локони з косим проділом. Насичений вечірній макіяж зроблений з акцентом на червоні губи й очі. Вийшло дуже ефектно.

Яскрава Юлія Саніна під час суперфіналу Голос країни 9

В мережі тим часом вже з'явилося відео виступу The Hardkiss з піснею "Коханці".

Шанувальники групи прийшли в захват від їх виступу. Багато хто навіть зазначили, що Юлія Саніна повинна бути одним з членів журі наступного сезону Голос країни.

The Hardkiss – "Коханці"

The Hardkiss-Блаженство)))Кто согласен ставь лойс)﻿

Юлю в тренера "Голос Країни"! Кто за? Нужно было уже давно приглашать!

Найсильніший вокал на українській естраді! The Hardkiss щоразу влучає в саме серце!)))﻿

Це найкраща група України на даний час!!﻿

Лучшее выступление вечера! Вот это мощь и сила!

Я уверен, что Юлия станет тренером следующего сезона﻿!

Пускай Юля будет тренером голоса! Кто за?﻿

Варто було дивитись фiнал тiльки заради цього виступу! Це було НЕПЕРЕВЕРШЕННО!

Який же у Юлії шикарний голос, пісня бомба, їх треба на Євробачення відправити, хай би порвали там всіх)﻿

Давайте Юлю в тренерское кресло!

Это самая лучшая украинская группа﻿!

Юлія Саніна набагато сильніша вокалістка ніж фіналістки.

Звичайно ж, не обійшли шанувальники стороною і яскравий образ Саніної:

Необыкновенно-красивая!

Юля, ти неймовірно гарна! І жовтий дуже пасує!

Солнышко)

Невероятно красивая!

І красива, і талановита, і розумна ))) дуже подобається творчість Юлі!

СУПЕР выступление!!! Вкусно, сильно и стильно, как в принципе и всегда!

Сьогоднішній виступ і образ просто шикарні!

Зазначимо, що мережу захопила ще одна стильна поява Так, Катя Осадча в білосніжній сукні зачарувала у фіналі Голос країни 9. Осадча була схожа на наречену.