Неймовірна красуня: солістка The Hardkiss підкорила жовтим образом у фіналі Голос країни 9

Шанувальники прийшли у захват від виступу The Hardkiss у фіналі шоу
Юлія Саніна стала однією із запрошених гостей суперфіналу шоу Голос країни 9 сезон, який урочисто пройшов 21 квітня. The Hardkiss порадували шанувальників проекту і своїх фанатів живим виконанням свого нового хіта "Коханці". Крім того, солістка групи Юлія Саніна блиснула на сцені шоу супер яскравим образом. Деталями свого аутфіта Саніна поспішила поділитися в усіх подробицях на своїй instagram-сторінці.
Так, Юлія Саніна запостила в розділі сторіз цілу серію відео, на яких у всій красі демонструє насичений жовтий образ. На Саніній – вбрання від українських дизайнерів Івана Фролова, а також Олени Буреніної. Костюм з прозорої тканини поєднується з такими ж лимонними черевиками і рукавичками. З образом гармоніюють золоті прикраси.
Зачіска – повітряні локони з косим проділом. Насичений вечірній макіяж зроблений з акцентом на червоні губи й очі. Вийшло дуже ефектно.
Яскрава Юлія Саніна під час суперфіналу Голос країни 9
В мережі тим часом вже з'явилося відео виступу The Hardkiss з піснею "Коханці".
Шанувальники групи прийшли в захват від їх виступу. Багато хто навіть зазначили, що Юлія Саніна повинна бути одним з членів журі наступного сезону Голос країни.
The Hardkiss – "Коханці"
Звичайно ж, не обійшли шанувальники стороною і яскравий образ Саніної:
Зазначимо, що мережу захопила ще одна стильна поява Так, Катя Осадча в білосніжній сукні зачарувала у фіналі Голос країни 9. Осадча була схожа на наречену.