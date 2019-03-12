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"Мурашки по шкірі": THE HARDKISS представили кліп з чуттєвим танцем від Юлії Саніної

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.03.2019 - 14:39
"Мурашки по шкірі": THE HARDKISS представили кліп з чуттєвим танцем від Юлії Саніної
Фото: Юлія Саніна - солістка групи THE HARDKISS (instagram.com/the_hardkiss)

Неймовірна пластика солістки полонила шанувальників творчості групи

Відео: THE HARDKISS — Серце (Youtube)

Група The Hardkiss представила кліп на пісню з третього студійного альбому під назвою "Залізна ластівка" - "Серце".

Хоча кліп вийшов досить мінімалістичним (зйомки проходили всього в одній локації на відкритій місцевості без декорацій), тим не менш був достатньо виразним і емоційним, завдяки чуттєвому танцю в стилі котемпорарі, який виконала солістка групи Юлія Саніна. Дівчина здивувала своїх фанатів танцювальним талантом, якого від неї ніхто не чекав. Юлія змогла професійно виконати складні елементи танцю і передала ліричний настрій пісні.
Щемливу порожнечу самотності творці кліпу спробували передати і з допомогою натури — голого степу. І, оскільки, зйомки проходили у руїн скельного монастиря в селі Субіч Кам'янець-Подільського району Хмельницької області — це ще один натяк на відчуженість і самотність.
Підписники в коментарях на офіційній сторінці групи в Instagram відзначили, що без зайвих спецефектів, масовок і складних декорацій кумири створили неперевершений кліп, а їх талантам просто немає меж.

  • "Щирість — ваша відмінна риса! І це найважливіше і улюблене!" - juliayamkova
  • "Неймовірна робота, незвично, неочікувано і так прекрасно!!! В серце", - irinyurch
  • "Шикарно", - natansia_01
  • "Зачаровує і це кайф в чистому вигляді", - oleksandrchepiga
  • "Неймовірна робота! Юляяя, який же динамічний, чуттєвий і ніжний танець. Мурашит як і від самої пісні! Кліп – кайф!" - sasha_seymer
  • "Черговий шедевр!" - pienan_17
  • "Юля, ви вмієте дивувати!!!" - ania.tsependa
  • "Незвично і цікаво, лайк за експеримент", - julian_nvk
  • "Юлія, Ви приклад виконавця, який ніколи не зупиняється у бажання розвиватися. Спасибі Вам за таку роботу. Дуже несподіваний і зворушливий перфоменс. Існує безліч кліпів, де під ліричну композицію показується хореографія, але Ваш кліп виділяється на їх фоні, навіть не виникло якихось асоціацій ніби щось нагадує", - zhulyukova.

Варто нагадати, що нещодавно ще одна українська виконавиця представила кліп. Оля Полякова зняла відео на пісню "Лед тронулся" з чемпіоном з фігурного катання у головній ролі.

Крім того, Світлана Тарабарова представила відеороботу в стилі нео-мюзикл на нову пісню "Мені казково".

А ще, французька співачка і актриса Ванесса Параді заспівала ліричну пісню про Київ, обравши українську столицю, як локацію для зйомки однойменного кліпу.

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Новини України клипThe HARDKISS
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