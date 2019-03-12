"Мурашки по шкірі": THE HARDKISS представили кліп з чуттєвим танцем від Юлії Саніної

Неймовірна пластика солістки полонила шанувальників творчості групи
Відео: THE HARDKISS — Серце (Youtube)
Група The Hardkiss представила кліп на пісню з третього студійного альбому під назвою "Залізна ластівка" - "Серце".
Хоча кліп вийшов досить мінімалістичним (зйомки проходили всього в одній локації на відкритій місцевості без декорацій), тим не менш був достатньо виразним і емоційним, завдяки чуттєвому танцю в стилі котемпорарі, який виконала солістка групи Юлія Саніна. Дівчина здивувала своїх фанатів танцювальним талантом, якого від неї ніхто не чекав. Юлія змогла професійно виконати складні елементи танцю і передала ліричний настрій пісні.
Щемливу порожнечу самотності творці кліпу спробували передати і з допомогою натури — голого степу. І, оскільки, зйомки проходили у руїн скельного монастиря в селі Субіч Кам'янець-Подільського району Хмельницької області — це ще один натяк на відчуженість і самотність.
Підписники в коментарях на офіційній сторінці групи в Instagram відзначили, що без зайвих спецефектів, масовок і складних декорацій кумири створили неперевершений кліп, а їх талантам просто немає меж.
Варто нагадати, що нещодавно ще одна українська виконавиця представила кліп. Оля Полякова зняла відео на пісню "Лед тронулся" з чемпіоном з фігурного катання у головній ролі.
Крім того, Світлана Тарабарова представила відеороботу в стилі нео-мюзикл на нову пісню "Мені казково".
А ще, французька співачка і актриса Ванесса Параді заспівала ліричну пісню про Київ, обравши українську столицю, як локацію для зйомки однойменного кліпу.