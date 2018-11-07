З чубком і яскравою помадою: Юлія Саніна перевтілилася в диско-діву

Юля Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Саніна знову приємно вразила сміливим експериментом із зовнішністю

Солістка відомої української групи The Hardkiss Юлія Саніна продовжує дивувати своїх шанувальників яскравими образами. Зазначимо, що Саніна відома своєю любов'ю до постійної зміни іміджу. Співачка не боїться кардинально змінювати колір волосся, зачіску, одягатися в футуристичні костюми і постійно експериментувати із зовнішністю.

На цей раз в новому образі Саніної добре простежуються "диско-мотиви 70-х". На опублікованому в мережі instagram фото Юля виблискує з новою зачіскою — стрижка міді, волосся пофарбоване в чорний колір. Крім того, шанувальники побачили, чи личить їх улюблениці чубчик. Шикарний макіяж вигідно підкреслює очі і губи.

Саніна зазначила, що фото було зроблено після концерту в Маріуполі. Наступними The Hardkiss побачать і почують жителі Кривого Рогу.

"Маріуполь, спасибі! Кривий Ріг, їдемо до вас!" — лаконічно підписала фото Саніна.

Яскрава Юля Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Шанувальники виконавиці позитивно оцінили її черговий експеримент із зовнішністю, підкресливши, що Саніна — "завжди неперевершено прикрасна".

"Сірий в тренді! Особливо в металі", — зауважує alex_mi_mi_mis.

"Юлія, ви просто чудово виглядаєте!" — захоплюється alex_earlgrey.

"Ааа... найкрасивіша", — пише yyanaaa.k.

"Як можна бути такою класною? Ви мене зачарували", — зізнається valeriya_bizyaeva.

"Няшка прям", — розчулюється vladimirlevsha98.

"Який погляд", — зазначає sophiakostyuchenko.

"Ви така красива і ефектна", — пише rimdar_art_desinger.

До речі, раніше LITE робив добірку найекстремальніших, несподіваних і яскравих образів Юлії Саніної. Ці ефектні фото дійсно заслуговують уваги!

Також нагадаємо, перш ніж відправитися в гастрольний тур Україною, The Hardkiss виступили на паркеті шоу Танці з зірками 2018. Деякі глядачі навіть відзначили, що це були "найкращі хвилини шоу".

The Hardkiss: цікаві факти про групу (відео: РБК-Україна)