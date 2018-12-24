"Красиві та щасливі": Іраклі Макацарія показав, з ким відпочиває в Грузії

Фото: Іраклі Макацарія (instagram.com/maqatsa)

Пара весело проводить час на гірськолижному курорті

Учасник проекту "Танці з зірками 2018" Іраклі Макацарія, який відверто розповів про особисте життя, поділився з шанувальниками, з ким він відправився на відпочинок. Знімок екс-"холостяк" опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На ньому він зображений разом зі своєю партнеркою по танцювальму проекту Яною Заєць. Вони разом розважаються на гірськолижному курорті в Грузії Гудаурі. Іраклі повідомив, що вони весь день катались на сноубордах.

Фото: Іраклі Макацарія (instagram.com/maqatsa)

"Пам'ятаю, як Яна мені показувала свої улюблені місця в Києві, де вона любить проводити час із сім'єю. Вчора до мене вона прилетіла в гості і я знаю, що на мені велика відповідальність - закохати Яну в Грузію так само, як люблю її я :) Перша точка - Гудаурі, сьогодні весь день катаємо на бордах. Вже склав список місць на інші дні до відвідування, а один з пунктів - паркет грузинського танцполу ) Ну куди ж без танців для професійного танцюриста", - написав Макацарія під фото.

Скріншот поста (instagram.com/maqatsa)

Шанувальники тут же зазначили в коментарях, що вони чудово виглядають разом і виглядають щасливими, а також побажали гарного відпочинку і зізналися в любові Грузії.

Скріншот коментарів (instagram.com/maqatsa)

Деякі припустили, чи не пара Іраклі з Яною і в звичайному житті, проте інші нагадали їм, що танцівниця одружена, а Макацарія - чесна і порядна людина. До того ж, раніше він зізнався в інтерв'ю, що в даний момент його серце вільне.

Сама Яна теж поділилася кількома фото з Грузії і повідомила, що разом з нею туди вирушила сестра її чоловіка.

"Давно не відпочивала з подругами. Мені пощастило що в додаток до коханого чоловіка дісталася у подруги і його сестра @politaeva з якою ми весело проводимо дні в Грузії. До речі Грузія відкрилася для мене абсолютно по новому, дуже красива країна. Детальніше про нашу подорож по Грузії ще обов'язково напишу. А як часто ви їздите кудись з друзями без дітей?" - підписала кадри Заєць.

Фото: (instagram.com/zlayazaya_official)

Нагадаємо, раніше Іраклі Макацарія розповів про незвичайне святкування Нового року як раз-таки в Гудаурі.

А також ми розповідали про те, що Іраклі Макацарія зізнався в здійсненні "заповітної мрії".

Відео: РБК-Україна