"Мы зависли на высоте": Мацакария рассказал о необычном праздновании нового года

Фото: Иракли Мацакария (facebook.com/MakatsariaIrakli)

Известный холостяк признался, что это был самый незабываемый новый год

Участник проекта "Танцы со звездами 2018" Иракли Мацакария, который недавно засветился в компании очаровательной девушки, рассказал об инциденте в новогоднюю ночь на курорте Гадаури, Грузия. Об этом пишет "Сегодня".

Один из самых знаменитых завидных холостяков, грузинский бизнесмен Иракли Мацакария рассказал, как встретил Новый год, сидя на подъемнике в горах.

Он сообщил, что 31 декабря отправился на горнолыжный курорт в Гадаури, Грузия, так как вместе с друзьями решил покататься на сноубордах. Но внезапно подъемник, на котором они поднимались, остановился.

"31 декабря мы с друзьями решили покататься на сноубордах в нашем знаменитом курорте Гудаури. Подъемники работали до 00:30. Мы начали возвращаться. Решили подняться последний раз, так чтобы успеть к празднованию. В 23:50 подъемник остановился. Мы зависли на высоте", - признался известный холостяк.

Новый год ему вместе с друзьями пришлось встретить в кресле подъемников и Мацакария признался, что это была самая незабываемая встреча праздника.

"Бой курантов мы услышали, сидя в кресле высоко в горах. Это были самые незабываемые и яркие минуты наступающего года", - добавил Иракли Мацакария.

Напомним, ранее мы писали о том, что Иракли Макацария откровенно рассказал о личной жизни.

А также мы рассказывали о том, что Иракли Макацария признался в осуществлении "заветной мечты".

Видео: РБК-Украина