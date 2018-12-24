"Красивые и счастливые": Иракли Макацария показал, с кем отдыхает в Грузии

Фото: Иракли Макацария (instagram.com/maqatsa)

Пара весело проводит время на горнолыжном курорте

Участник проекта "Танцы со звездами 2018" Иракли Макацария, который откровенно рассказал о личной жизни, поделился с поклонниками, с кем он отправился на отдых. Снимок экс-"холостяк" опубликовал на своей странице в Instagram.

На нем он запечатлен вместе со своей партнершей по танцевальному проекту Яной Заец. Они вместе развлекаются на горнолыжном курорте в Грузии Гудаури. Иракли сообщил, что они весь день катались на сноубордах.

Фото: Иракли Макацария (instagram.com/maqatsa)

"Помню, как Яна мне показывала свои любимые места в Киеве, где она любит проводить время с семьей. Вчера ко мне она прилетела в гости и я знаю, что на мне теперь большая ответственность - влюбить Яну в Грузию так же, как люблю её я :) Первая точка - Гудаури, сегодня весь день катаем на бордах. Уже составил список мест на остальные дни к посещению , а один из пунктов - паркет грузинского танцпола ) Ну куда же без танцев для профессионального танцора", - написал Макацария под фото.

Скриншот поста (instagram.com/maqatsa)

Поклонники тут же отметили в комментариях, что они прекрасно смотрятся вместе и выглядят счастливыми, а также пожелали хорошего отдыха и признались в любви Грузии.

Скриншот комментариев (instagram.com/maqatsa)

Некоторые предположили, уж не пара ли Иракли с Яной и в обычной жизни, однако другие напомнили им, что танцовщица замужем, а Макацария - честный и порядочный человек. К тому же, ранее он признался в интервью, что в данный момент его сердце свободно.

Сама Яна тоже поделилась несколькими фото из Грузии и сообщила, что вместе с ней туда отправилась сестра ее мужа.

"Давно не отдыхала с подругами. Мне повезло что в предачу к любимому мужу досталась в подруги и его сестра @politaeva с которой мы весело проводим дни в Грузии. Кстати Грузия открылась для меня совершенно по новому, очень красивая страна. Подробнее о нашем путешествии по Грузии ещё обязательно напишу.

А как часто вы ездите куда-то с друзьями без детей?" - подписала кадры Заец.

Фото: (instagram.com/zlayazaya_official)

Напомним, ранее Иракли Макацария рассказал о необычном праздновании Нового года как раз-таки в Гудаури.

А также мы рассказывали о том, что Иракли Макацария признался в осуществлении "заветной мечты".

Видео: РБК-Украина