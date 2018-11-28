Иракли Макацария откровенно рассказал о личной жизни

Фото: Иракли Макацария (instagram.com/maqatsa)

Экс-"Холостяк" признался, есть ли в его жизни место для любви

Один из самых знаменитых завидных холостяков Украины — грузинский бизнесмен и участник таких проектов, как "Танцы со звездами 2018" и "Холостяк" Иракли Макацария, который признался в осуществлении "заветной мечты", рассказал о своей личной жизни. В интервью Viva он признался, есть ли в его жизни место для любви.

По словам Иракли, в данный момент он одинок.

"Сейчас у меня нет отношений. Очень часто возникают симпатии, вот, например, недавно на одном мероприятии мне понравилась одна девушка. Всегда есть те, кто нравятся. У меня сейчас мало свободного времени. Я часто говорил, что мне трудно начать отношения из-за плотного рабочего графика. Я настолько себя нагрузил различными проектами, с трудом представляю, какая девушка такой график выдержит. Даже если между нами возникнут чувства", - поделился Макацария.

Фото: Иракли Макацария (instagram.com/maqatsa)

В свою очередь самая молодая участница проекта Танцы со звездами 2018, популярная певица Michelle Andrade наконец приоткрыла завесу на роман с Иракли.

"С Иракли мы общались так же тепло, как и все участники между собой. Я благодарна ему за поддержку на нашем последнем эфире, после объявления результатов он подошел со словами: "Это довольно неожиданно! Я болел за вас". Для каждого из нас это не просто шоу: три месяца мы все жили танцами, каждый эфир мы все пытались преодолеть самих себя", - призналась артистка.

Фото: участники финала Танцев со звездами (instagram.com/mishvirmish)

А победитель сезона Игорь Ласточкин рассказал, танцевал ли он дома с женой после тренировок:

"Мы несколько раз становились в пару. Аня спрашивала, что мы сегодня изучили, и я ей показывал. Она была рада, что ее муж теперь танцует", - говорит шоумен.

Напомним, на прошлой неделе в суперфинале стали известны имена победителей проекта Танцы со звездами 2018, которые по результатам зрительского голосования и оценок судей набрали наибольшее количество оценок. Ими стала пара Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой. Серебряными призерами стали Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым, а бронзовыми - Иракли Макацария и Яна Заец.

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Танці з зірками 2018 - официальная презентация (видео: STYLER.rbc.ua)