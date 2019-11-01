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Як же красиво: Настя Каменських заворожила спокусливим "видом ззаду"

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Співачка сміливо позувала на краю скелі

Настя Каменських зараз разом з обожнюваним чоловіком Потапом відпочиває в Мексиці і не упускає нагоди похвалитися своїми апетитними формами на відвертих фото. Нещодавно співачка відверто розповіла, яка частина тіла у неї є найвидатнішою, а також зазначила, що підтримує бодипозитив. Тепер вона вирішила підтвердити слова справою і на свіжому фото в Instagram засвітила ту саму частину своєї фігури, якою дуже пишається - пружні сідниці.

Настя поділилася ефектним фото, на якому вона відважно позує на краю скелі, з якої відкривається запаморочливий вид на джунглі. Втім, "вид ззаду" на саму артистку також вражає! Знаменитість обрала для прогулянки коричневу футболку і короткі джинсові шорти, а також білі кросівки і цікавий солом'яний капелюх, прикрашений пір'ям. Своє розкішне волосся вона залишила розпущеним і стоїть спиною до камери, милуючись краєвидами з висоти.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Каменських закликала шанувальників не боятися ставити собі сміливі цілі.

"Ніколи не бійтеся ставити перед собою амбітні цілі і вірити в їх досягнення. Говоріть кожен день афірмації, працюйте над собою, і кожен день робіть те, що хоч на крок наблизить вас до вашої мети. А ще, не забувайте любити себе і знаходити той самий життєвий баланс. Погоджуся, сумніви завжди є і будуть, їх не уникнути, але я вважаю, що краще пробувати і помилятися, ніж сидіти склавши руки. А кожна подолана вершина відкриває перед вами нові горизонти. P. S. Хочете побачити новий влог з сонячної і такої різної Мексики?" - поділилася виконавиця.

Фолловери не втомлюються захоплюватися апетитною дупою Насті і запевняють її, що дуже чекають новий влог.

  • Дуже гарне фото. І спасибі за читабельний пост, згодна з твоїми думками. Влог дуже чекаю, дуже цікаво
  • Попа
  • Звичайно хочемо. ДУЖЕ
  • Золоті слова, всім би задуматися
  • Даааааааа так так так так дааааа та ДААААА так ТАК!!!!!!!!
  • Боже, неймовірний капелюх, дуже стильно
  • Який вид
  • За це я вас і люблю, ви як знак в потрібний момент з цим постом)
  • Крутишка
  • Згодна
  • @kamenskux попа краще ніж у Кім
  • Гарне фото.
  • Красуня Настя! Я вас обожнюю!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських в ефектній шовковій сукні прогулялася по джунглях в Мексиці і викликала захват шанувальників.

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