Я за бодипозитив: Настя Каменських назвала найвизначнішу частину свого тіла

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських також підтримує бодіпозитив

Настя Каменських вже звикла до того, що її часто в мережі називають "українською Кім Кардашьян". Тме більше, що українська красуня не менш скрупульозно стежити за підтриманням себе в ідеальній формі. До речі, нещодавно Настя завела мережу жарким фото в купальнику! Каменських і Потап відлетіли на казковий відпочинок до Мексики, звідки діляться завидною романтикою. Тим часом, Каменських в ексклюзивному інтерв'ю для LITE/ РБК-Україна розповіла про секрети ідеальної фігури, підкорення Латинської Америки, модні уподобання, а також чесно зізналася, яка частина її тіла "отримує" найбільше компліментів.

Так, українська співачка насамперед підкреслила, що вона за бодіпозитив. Настя закликає любити своє тіло, незалежно від визнаних стандартів краси.

“Я за бодіпозитив, вважаю, що потрібно любити себе і приймати будь-яким. Так, займатися спортом і прагнути хороших форм необхідно, але не тому, що це нав'язано якимись стереотипами. Я багато працювала над собою, щоб прийти в комфортну для себе форму. Але робила це тільки з любові до себе і свого тіла", - каже в інтерв'ю LITE Каменських.

А от найбільше компліментів від прихильників отримує попа Насті.

“Ну а якщо говорить про компліменти, то найчастіше отримую їх про мою попу – ту, яка, як у Кім (сміється). Дуже круто, що ця пісня перетворилася на справжній інста-тренд і дівчатка постять свої тренування з хештегом #попакакуким, діляться своїми досягненнями. А взагалі, це пісня про гонитву за зовнішністю сучасних ідолів носить іронічний характер. Важливий соціальний посил зашифрований і в моїй новій пісні! У світі не вистачає любові і людей, які люблять себе такими, які вони є. Запам'ятайте одне: для гармонії фігури потрібна гармонія в житті, з собою і своїм тілом, заняття спортом і гарний настрій", - підсумувала Каменських.

NK НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ -- ПОПА ЯК У КІМ

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських розохотили мережу двозначним відео з Мексики.

Раніше Настя Каменських підкорила мережу запальним танцем в бікіні.