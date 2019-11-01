Как же красиво: Настя Каменских заворожила соблазнительным "видом сзади"

Певица смело позировала на краю скалы
Настя Каменских сейчас вместе с обожаемым мужем Потапом отдыхает в Мексике и не упускает случая похвастаться своими аппетитными формами на откровенных фото. Недавно певица откровенно рассказала, какая часть тела у нее является самой выдающейся, а также отметила, что поддерживает бодипозитив. Теперь она решила подтвердить слова делом и на свежем фото в Instagram засветила ту самую часть своей фигуры, которой очень гордится - упругие ягодицы.
Настя поделилась эффектным фото, на котором она отважно позирует на краю скалы, с которой открывается умопомрачительный вид на джунгли. Впрочем, "вид сзади" на саму артистку также впечатляет! Знаменитость выбрала для прогулки коричневую футболку и короткие джинсовые шорты, а также белые кроссовки и интересную соломенную шляпу, украшенную перьями. Свои роскошные волосы она оставила распущенными и стоит спиной к камере, любуясь видами с высоты.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Каменских призвала поклонников не бояться ставить себе смелые цели.
"Никогда не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели и верить в их достижения. Произносите каждый день аффирмации, работайте над собой, и каждый день делайте то, что хоть на шаг приблизит вас к вашей цели. А еще, не забывайте любить себя и находить тот самый жизненный баланс. Соглашусь, сомнения всегда есть и будут, их не избежать, но я считаю, что лучше пробовать и ошибаться, чем бездействовать. А каждая преодоленная вершина открывает перед вами новые горизонты. P.S. Хотите увидеть новый влог из солнечной и такой разной Мексики?" - поделилась исполнительница.
Фолловеры не устают восхищаться аппетитной попой Насти и заверяют ее, что очень ждут новый влог.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Настя Каменских в эффектном шелковом платье прогулялась по джунглям в Мексике и вызвала восторг поклонников.