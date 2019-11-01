Как же красиво: Настя Каменских заворожила соблазнительным "видом сзади"

Настя Каменских сейчас вместе с обожаемым мужем Потапом отдыхает в Мексике и не упускает случая похвастаться своими аппетитными формами на откровенных фото. Недавно певица откровенно рассказала, какая часть тела у нее является самой выдающейся, а также отметила, что поддерживает бодипозитив. Теперь она решила подтвердить слова делом и на свежем фото в Instagram засветила ту самую часть своей фигуры, которой очень гордится - упругие ягодицы.

Настя поделилась эффектным фото, на котором она отважно позирует на краю скалы, с которой открывается умопомрачительный вид на джунгли. Впрочем, "вид сзади" на саму артистку также впечатляет! Знаменитость выбрала для прогулки коричневую футболку и короткие джинсовые шорты, а также белые кроссовки и интересную соломенную шляпу, украшенную перьями. Свои роскошные волосы она оставила распущенными и стоит спиной к камере, любуясь видами с высоты.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Каменских призвала поклонников не бояться ставить себе смелые цели.

"Никогда не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели и верить в их достижения. Произносите каждый день аффирмации, работайте над собой, и каждый день делайте то, что хоть на шаг приблизит вас к вашей цели. А еще, не забывайте любить себя и находить тот самый жизненный баланс. Соглашусь, сомнения всегда есть и будут, их не избежать, но я считаю, что лучше пробовать и ошибаться, чем бездействовать. А каждая преодоленная вершина открывает перед вами новые горизонты. P.S. Хотите увидеть новый влог из солнечной и такой разной Мексики?" - поделилась исполнительница.

Фолловеры не устают восхищаться аппетитной попой Насти и заверяют ее, что очень ждут новый влог.

Очень красивое фото. И спасибо за читабельный пост, согласна с твоими мыслями. Влог очень жду, очень интересно

Попа

Конечно хотим. ОЧЕНЬ

Золотые слова, всем бы задуматься

Даааааааа да да да да дааааа да ДААААА ДА ДА!!!!!!!!

Боже, неймовірний капелюх, дуже стильно

Какой вид

За это я вас и люблю, вы как знак в нужный момент с этим постом)

Крутышка

Согласна

@kamenskux попа лучше чем у Ким

Гарне фото.

Красотка Настенька! Я вас обожаю!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских в эффектном шелковом платье прогулялась по джунглям в Мексике и вызвала восторг поклонников.