Всесвіт: Подкопаєва показала щасливе фото з новонародженим малюком

Лілія Подкопаєва (Фото: facebook.com/Ivona.bigmir.net)

Лілія Подкопаєва опублікувала першу фотографію з немовлям

Лілія Подкопаєва, знаменита українська гімнастка і заслужений майстер спорту, стала мамою втретє. У четвер, 19 вересня, вона повідомила, що вона і її чоловік, американський бізнесмен Ігор Дубинський, стали батьками.

Фото новонародженого малюка Лілія Подкопаєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram і підписала Universe, що в перекладі означає "Всесвіт".

Лілія Подкопаєва з новонародженим малюком (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Користувачі соціальних мереж привітали спортсменку з такою радісною подією і побажали молодій мамі і немовляті здоров'я і щастя.

Вітаю, ростіть здоровенькими!

Лилечек! Ура! Вітаємо!

Це чудо! Все ж таки Діва! Вітаю!

Вітаю вашу прекрасну сім'ю! Здоров'я малюку!

Вітаю! Бажаю малятку і матусі здоров'я!

Це така маленька краса і разом з тим – величезне щастя!

Скріншоти коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)

Це перша спільна дитина Лілії Подкопаєвої та її чоловіка-бізнесмена Ігоря Дубинського. У Лілії вже є двоє старших дітей – 13-річний син Вадим, якого вона усиновила і 12-річна донька Кароліна від шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним.

Лілія Подкопаєва з дітьми (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Вперше про вагітність гімнастки стало відомо в березні – вона разом з чоловіком з'явилася на церемонії вручення премії "Людина року" і по її фігурі було видно, що пара чекає поповнення.

Лілія Подкопаєва з чоловіком (Фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Під час вагітності Лілія Подкопаєва була дуже активна – вона багато подорожувала з сім'єю і займалася своїми проектами.