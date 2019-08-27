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"Відчуття непередавані": смілива Віра Брежнєва вперше встала на вейксерф

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.08.2019 - 12:33
"Відчуття непередавані": смілива Віра Брежнєва вперше встала на вейксерф
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка похвалилася вражаючим спортивним досягненням

Шанувальники звикли бачити Віру Брежнєву жіночною та елегантною - як, приміром, на недавніх ніжних кадрах в ліжку, зроблених в рамках фотосесії для глянцевого журналу. Однак співачка може бути і дуже сміливою і рішучою, особливо, якщо поставить перед собою якусь мету.

На своїй instagram-сторінці артистка поділилася вражаючими фото, зробленими на річці. Віра виконала давнє бажання і вперше встала на вейксерф - і судячи по знімках, вийшло у неї непогано!

Одягнена в облягаючий гідрокостюм співачка сміливо ковзала на дошці по хвилях - не обійшлося і без кумедних падінь у воду.

&quot;Відчуття непередавані&quot;: смілива Віра Брежнєва вперше встала на вейксерф&quot;Відчуття непередавані&quot;: смілива Віра Брежнєва вперше встала на вейксерф

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

У підпису Брежнєва емоційно поділилася своїми враженнями.

"Нарешті одягнена з ніг до голови. І нарешті зробила це) моя перша проба встати на вейксерф! І @yegor_popretinskiy з першого разу поставив мене )) руки, правда, вже пару днів сумку піднімають важкувато, але відчуття непередавані. ставте цілі і йдіть/пливіть до них - це і є кайф! "Сьогодні я русалка, я створюю хвилі". Що у вас з найближчих цілей?)" - розповіла виконавиця.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Фолловери захоплювалися сміливістю і вправністю Віри і залишили багато приємних відгуків.

  • Аааааааааа!! Яка ти крута! Не вірю, що перший раз!
  • Вірочка, ви навіть падаєте красиво
  • Крррррруто!!!!!
  • Які круті фотки!
  • Захоплююся цією дівчиною, реально офігенна
  • Правда кайф!!!
  • Краса серед пливуть!)
  • @ververa дельфін
  • ах, яка молодець
  • Віра ні ну це вже не в які рамки.... у вас взагалі погані фотографії є)))) Ви як той чоловік у якого навіть падаючого є відмінні фото
  • Крута і класна в усьому

&quot;Відчуття непередавані&quot;: смілива Віра Брежнєва вперше встала на вейксерф

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Віра Брежнєва вразила одкровеннями про шлюб з Костянтином Меладзе. Як розповіла співачка, її чоловік вважає її найкрасивішою жінкою на планеті і любить, коли вона ходить по хаті оголеною.

А ще вразили шанувальників топлес-кадри від Віри Брежнєвої. Для реклами одного з продуктів для жінок співачка погодилася на відверті кадри.

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