"Відчуття непередавані": смілива Віра Брежнєва вперше встала на вейксерф

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка похвалилася вражаючим спортивним досягненням

Шанувальники звикли бачити Віру Брежнєву жіночною та елегантною - як, приміром, на недавніх ніжних кадрах в ліжку, зроблених в рамках фотосесії для глянцевого журналу. Однак співачка може бути і дуже сміливою і рішучою, особливо, якщо поставить перед собою якусь мету.

На своїй instagram-сторінці артистка поділилася вражаючими фото, зробленими на річці. Віра виконала давнє бажання і вперше встала на вейксерф - і судячи по знімках, вийшло у неї непогано!

Одягнена в облягаючий гідрокостюм співачка сміливо ковзала на дошці по хвилях - не обійшлося і без кумедних падінь у воду.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

У підпису Брежнєва емоційно поділилася своїми враженнями.

"Нарешті одягнена з ніг до голови. І нарешті зробила це) моя перша проба встати на вейксерф! І @yegor_popretinskiy з першого разу поставив мене )) руки, правда, вже пару днів сумку піднімають важкувато, але відчуття непередавані. ставте цілі і йдіть/пливіть до них - це і є кайф! "Сьогодні я русалка, я створюю хвилі". Що у вас з найближчих цілей?)" - розповіла виконавиця.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Фолловери захоплювалися сміливістю і вправністю Віри і залишили багато приємних відгуків.

Аааааааааа!! Яка ти крута! Не вірю, що перший раз!

Вірочка, ви навіть падаєте красиво

Крррррруто!!!!!

Які круті фотки!

Захоплююся цією дівчиною, реально офігенна

Правда кайф!!!

Краса серед пливуть!)

@ververa дельфін

ах, яка молодець

Віра ні ну це вже не в які рамки.... у вас взагалі погані фотографії є)))) Ви як той чоловік у якого навіть падаючого є відмінні фото

Крута і класна в усьому

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Віра Брежнєва вразила одкровеннями про шлюб з Костянтином Меладзе. Як розповіла співачка, її чоловік вважає її найкрасивішою жінкою на планеті і любить, коли вона ходить по хаті оголеною.

А ще вразили шанувальників топлес-кадри від Віри Брежнєвої. Для реклами одного з продуктів для жінок співачка погодилася на відверті кадри.