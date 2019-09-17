"Красивая семья!" Брежнева в коротком топе оторвалась на яхте с дочкой и сестрой

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Певица насладилась поездкой по озеру Гарда

Вера Брежнева старается находить в своем плотном графике время для отдыха и пусть нечастых, но желанных и теплых семейных встреч. Певица призналась, что провела насыщенное и продуктивное лето и теперь ее ждет не менее горячая осень. А пока артистка решила насладиться солнечными деньками в Италии, куда отправилась в компании сестры, подруг и старшей дочери Сони Киперман. В instagram она опубликовала красочные кадры, сделанные на озере Гарда.

Вера и ее семья прокатились на белоснежной яхте. Звезда облачилась в короткий белый топ, набросила наверх легкую рубашку и предпочла джинсовые шорты – удобный и стильный расслабленный повседневный образ!

Певица опубликовала черно-белые снимки, а также в конце добавила яркое видео – артистка наслаждается моментом, раскинув руки и подставив лицо солнцу.

Вера Брежнева на озере Гарда (фото: instagram.com/ververa)

“Ты станешь свободным в тот момент, когда перестанешь беспокоиться о том, что другие думают о тебе.” Долистали до последнего видео?" - заинтриговала она.

Итальянские кадры оценили не только поклонники Веры, но и ее друзья и коллеги. Так, смайлы в виде сердечек оставили дизайнер Катя Сильченко и певица Анна Седокова. Не удержалась от комментария и жена Дмитрия Монатика, Ирина Демичева.

Как всегда прекрасна

Верунчик, ты шикарная

Какая красивая семья

Отдыхайте по полной, наслаждайтесь

Круто

Необыкновенно красивая Верочка

Шикарные девчонки

Самая лучшая

Какие нереальные кадры!

Скриншот комментариев

Напомним, что этим летом Вера Брежнева первый раз покаталась на вейксерфе и поделилась впечатлениями от экстремального спорта.