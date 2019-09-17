"Красивая семья!" Брежнева в коротком топе оторвалась на яхте с дочкой и сестрой

Певица насладилась поездкой по озеру Гарда
Вера Брежнева старается находить в своем плотном графике время для отдыха и пусть нечастых, но желанных и теплых семейных встреч. Певица призналась, что провела насыщенное и продуктивное лето и теперь ее ждет не менее горячая осень. А пока артистка решила насладиться солнечными деньками в Италии, куда отправилась в компании сестры, подруг и старшей дочери Сони Киперман. В instagram она опубликовала красочные кадры, сделанные на озере Гарда.
Вера и ее семья прокатились на белоснежной яхте. Звезда облачилась в короткий белый топ, набросила наверх легкую рубашку и предпочла джинсовые шорты – удобный и стильный расслабленный повседневный образ!
Певица опубликовала черно-белые снимки, а также в конце добавила яркое видео – артистка наслаждается моментом, раскинув руки и подставив лицо солнцу.
Вера Брежнева на озере Гарда (фото: instagram.com/ververa)
“Ты станешь свободным в тот момент, когда перестанешь беспокоиться о том, что другие думают о тебе.” Долистали до последнего видео?" - заинтриговала она.
Итальянские кадры оценили не только поклонники Веры, но и ее друзья и коллеги. Так, смайлы в виде сердечек оставили дизайнер Катя Сильченко и певица Анна Седокова. Не удержалась от комментария и жена Дмитрия Монатика, Ирина Демичева.
Скриншот комментариев
Напомним, что этим летом Вера Брежнева первый раз покаталась на вейксерфе и поделилась впечатлениями от экстремального спорта.