Гарна парочка: Горбунов розчулив романтичним фото з Осадчою з Парижа

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Подружжя прогулялися "містом кохання"

Катя Осадча та Юрій Горбунов - одна з найяскравіших і чарівних зоряних пар українського шоу-бізнесу. Подружжя багато часу проводять разом, по можливості намагаються вибратися в подорож або на відпочинок до моря і виховують дворічного синочка. До слова, малюк Іван вже починає вражати своїми музичними талантами! Схоже, пара змогла знову викроїти трохи вільного часу і вирушила до Парижа.

На своїй сторінці в Instagram Горбунов поділився милим романтичним фото з коханою дружиною. Вони ніжно притулилися один до одного і позують на даху будівлі з прекрасним видом на паризьку оперу. Зазначимо, що Катя вирішила обійтися без макіяжу, а волосся зібрала в хвіст.

"Париж", - лаконічно підписав кадр телеведучий, не ставши розкривати більше ніяких деталей.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

У свою чергу Осадча поділилася селфи з чоловіком в розділі сториз свого облікового запису. Судячи з усього, вони позували на балконі.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Розчулені фолловери залишили багато зворушених відгуків, відзначаючи, що вони дуже красива і мила парочка.

Ви класні!!

Франція -місто кохання

дуже гарні

Ви дуже гарна пара

Гарна парочка

Такі класні

Ві пара, якій дуже пасує Париж

Які ж ви класные обоє. Обожнюю вас.

Ви чудова українська пара

Яка красива пара, не налюбуюсь

Я вас обожнюю ,які Ви класні

З висоти пташиного польоту!

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, що Катя Осадча розповіла, чому розпався її перший шлюб, який тривав три роки. Вона вийшла заміж у 18 років за Олега Поліщука і у пари народився син Ілля, якому зараз вже 17 років. В розриві відносин вона бачить і свою провину, але Катя вдячна цьому шлюбу за сина.

Раніше Катя Осадча вбила наповал розкішним образом на конкурсі Міс Україна 2019.