ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Весь у батьків": Юрій Горбунов вразив мережу музичними талантами сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.09.2019 - 22:06
"Весь у батьків": Юрій Горбунов вразив мережу музичними талантами сина
Юрій Горбунов (фото: facebook.com/Стася Ровинская)

Телеведучий продемонстрував вміння свого сина

Популярний український телеведучий Юрій Горбунов, який днями влаштував зворушливий сюрприз для своєї дружини Каті Осадчій в її день народження, показав сина Івана. Хлопчик вже самостійно грає на піаніно. Відповідний відеоролик Горбунов виклав на своїй сторінці в Instagram.

"І хто сказав, що грати на фортепіано складно?" - підписав відео Горбунов.

Юрій Горбунов показав, як його син грає на фортепіано (відео: instagram.com/gorbunovyuriy)

Варто зазначити, що це відео захопило багатьох фоловерів Юрія, і вони залишили своє коментарі.

  • Який гарненький піаніст;
  • Вже, напевно, до репетитора по грі на фортепіано ходить;
  • В родині з'являється музикант;
  • Який блондин талановитий!
  • Який він гарненький! Нехай росте здоровенький;
  • Супер, молодець!
  • Геній;
  • У талановитих людей народжуються талановиті діти;
  • Але кришку фортепіано закриває, точно, майстерно!
  • Талант.

&quot;Весь у батьків&quot;: Юрій Горбунов вразив мережу музичними талантами сина&quot;Весь у батьків&quot;: Юрій Горбунов вразив мережу музичними талантами сина&quot;Весь у батьків&quot;: Юрій Горбунов вразив мережу музичними талантами сина&quot;Весь у батьків&quot;: Юрій Горбунов вразив мережу музичними талантами сина&quot;Весь у батьків&quot;: Юрій Горбунов вразив мережу музичними талантами сина&quot;Весь у батьків&quot;: Юрій Горбунов вразив мережу музичними талантами сина&quot;Весь у батьків&quot;: Юрій Горбунов вразив мережу музичними талантами сина

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Катя Осадча розповіла, чому розпався її перший шлюб, який тривав три роки. Вона вийшла заміж у 18 років за Олега Поліщука і у пари народився син Ілля, якому зараз вже 13 років. В розриві відносин вона бачить і свою провину, але Катя вдячна цьому шлюбу за сина.

Раніше повідомлялося про те, що Горбунов розчулив мережу ніжним фото з Осадчою. Телеведучий підкреслив, що головне в житті - це любов. Фоловери зазначили, що Юрій і Катя чудова пара.

Вийшли в люди: стильні Осадча та Горбунов засвітилися на Ukrainian Fashion Week "Що з губами?": Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль
Новини України шоубизЮрій Горбунов
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся