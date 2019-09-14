"Весь у батьків": Юрій Горбунов вразив мережу музичними талантами сина

Юрій Горбунов (фото: facebook.com/Стася Ровинская)

Телеведучий продемонстрував вміння свого сина

Популярний український телеведучий Юрій Горбунов, який днями влаштував зворушливий сюрприз для своєї дружини Каті Осадчій в її день народження, показав сина Івана. Хлопчик вже самостійно грає на піаніно. Відповідний відеоролик Горбунов виклав на своїй сторінці в Instagram.

"І хто сказав, що грати на фортепіано складно?" - підписав відео Горбунов.

Юрій Горбунов показав, як його син грає на фортепіано (відео: instagram.com/gorbunovyuriy)

Варто зазначити, що це відео захопило багатьох фоловерів Юрія, і вони залишили своє коментарі.

Який гарненький піаніст;

Вже, напевно, до репетитора по грі на фортепіано ходить;

В родині з'являється музикант;

Який блондин талановитий!

Який він гарненький! Нехай росте здоровенький;

Супер, молодець!

Геній;

У талановитих людей народжуються талановиті діти;

Але кришку фортепіано закриває, точно, майстерно!

Талант.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Катя Осадча розповіла, чому розпався її перший шлюб, який тривав три роки. Вона вийшла заміж у 18 років за Олега Поліщука і у пари народився син Ілля, якому зараз вже 13 років. В розриві відносин вона бачить і свою провину, але Катя вдячна цьому шлюбу за сина.

Раніше повідомлялося про те, що Горбунов розчулив мережу ніжним фото з Осадчою. Телеведучий підкреслив, що головне в житті - це любов. Фоловери зазначили, що Юрій і Катя чудова пара.