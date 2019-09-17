Затьмарила всіх: Катя Осадча підкорила образом на Міс Україна 2019

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча взяла інтерв'ю у Кухар і Потапа

Катя Осадча нарешті вирішила показати деталі свого образу, в якому вона відвідала щорічний конкурс Міс Україна 2019. Нагадаємо, що переможницею стала 24-річна студентка КІМВ Маргарита Паша. Звісно, подію такого масштабу не могла пропустити Осадча разом з програмою "Світське життя". Телеведуча відвідала конкурс, а також поспілкувалася із його зірковими гостями. Церемонія нагородження зібрала масштабну тусовку українського шоу-бізнесу.

Для червоної доріжки Міс Україна 2019 Катя Осадча одягла вечірню сукню в підлогу зеленого кольору, з відливом. Сукня з глибоким декольте, а також пишною спідницею. Талію телеведучої підкреслює тонкий срібний пояс.

Звичайно ж, не обійшлося без знаковою деталі образу Осадчої - капелюшка. Зачіску телеведучої прикрашала маленька зелена шапочка з довгим пером.

Катя Осадча з Кухар і Стояновим (фото: instagram.com/svitsketv)

Катя Осадча та Франциско Гомес (фото: instagram.com/svitsketv)

Серед гостей церемонії, а також програми "Світське життя" були судді проекту Танці із зірками - Катерина Кухар і Франциско Гомес. До речі, Кухар прийшла також зі своїм чоловіком, прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим.

Нагадаємо, що 15 вересня пара офіційно розписалася в Києві. А ось пишну весільну церемонію для них організували у прямому ефірі четвертого випуску Танці з зірками 2019.

Катя Осадча і Потап (фото: instagram.com/svitsketv)

Шанувальники програми також залишили свої коментарі:

"Потап тут ну прямо крассавчик, ну і Катерина звичайно "така нічогенька"

“Я подумала Потап восковий. Так блищить"

"Всі гарні усміхнені обличчя!"

"Як завжди, Катя розкішна і затьмарює всіх, класика, стиль, скромність та чарівність - всі її"

“І найкрасивіша, як завжди, Катя. Скільки стежу ще з дитинства. (Не маніакально) Яка ж ти класна!"

Скріншот коментарів: instagram.com/svitsketv

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