"Є і моя вина": Катя Осадча розповіла, чому розпався її перший шлюб

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча вперше вийшла заміж, коли їй було 18 років

Зараз популярна телеведуча Катя Осадча щаслива в шлюбі з Юрієм Горбуновим, з яким виховує дворічного синочка Івана. Вона не дуже любить говорити про своє особисте життя - навіть про те, що вони з Юрієм разом, артистка розповіла лише після весілля! Проте в честь свого дня народження, який вона святкує 12 вересня, 36-річна Катя дала відверте інтерв'ю і розповіла "Каравану історій", чому розпався її перший шлюб з Олегом Поліщуком.

Нагадаємо, що він тривав три роки, і у пари народився син Ілля, якому зараз вже 13 років.

Катя вважає, що однією з причин була різниця у віці з чоловіком.

"Було кілька причин. Ми зустрілися, коли мені було сімнадцять, а він був на п'ятнадцять років старше, і, думаю, різниця у віці зіграла свою роль у наших відносинах. Я як раз повернулася з Парижа і відправилася відпочивати в Крим. Там ми і познайомилися, а потім ще майже рік зустрічалися, перш ніж одружитися. У нас було справжнє весілля – у великій залі, з гостями, столами, що ломляться від їжі та напоїв, з тамадою. Я була в білій сукні та фаті. Загалом, все як годиться", - поділилася Осадча.

Фото: Весілля Каті Осадчої з Олегом Поліщуком, 2002 р. (karavan.ua)

Подружжя не могли знайти порозуміння, та й інтереси у них були різні. До того ж, Катя вже почала працювати і хотіла будувати кар'єру.

"Прожили ми разом три роки і розійшлися, коли я вже пару місяців як була ведучої "Світського життя". Не можу сказати, що причиною розлучення була моя робота. Думаю, одним з факторів стало те, що в певний момент ми не змогли знайти взаєморозуміння. Комусь одному потрібно було поступитися, комусь- проявити себе мудрою людиною... Мені було вісімнадцять, я, звичайно ж, не збиралася цілодобово сидіти вдома з чоловіком, мені хотілося веселого, вільного життя. З іншого боку, зараз я можу зрозуміти свого колишнього чоловіка. У той час йому, 33-річному, хотілося посидіти вдома, а не по клубам зі мною бігати. Ось зараз і в мене теж немає бажання ходити на дискотеки. В той час у мене були свої уявлення про майбутнє. Я хотіла будувати кар'єру, а у вісімнадцять років ти робиш все тому, що тобі так хочеться, більше тебе нічого не цікавить, – чоловік нехай почекає", - каже ведуча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Бачить вона в розлученні і свою провину, однак вдячна цьому шлюбу за синочка.

"Мабуть, є і моя вина в тому, що ми розлучилися. Нам потрібно було знайти баланс у відносинах, почути потреби один одного і домовитися. А замість цього кожен мовчки робив свої висновки і нічого не говорив своїй половині. У підсумку це призвело до невтішного результату. Але зараз все позаду, і я вважаю, що нам потрібно було з чоловіком провести ці довгі три роки разом тільки заради того, щоб у нас народився син", - вважає артистка.

Фото: Катя Осадча з сином Іллею, 2003 р. (karavan.ua)

При цьому вона не сильно переживала розлучення, а навіть відчула полегшення.

"Може, якби наш шлюб тривав двадцять років, я би страждала, що залишилася одна після довгого спільного життя. А так як ми прожили з чоловіком всього три роки, після розлучення я не відчувала особливої туги. Мене дуже підтримували батьки. Якщо чесно, коли пішов чоловік, мені стало легше. Останнім часом у нас були такі напружені стосунки, що шлюб став тягарем для нас обох. Мені здається, що робота кожного з подружжя у шлюбі – це полегшити життя один одного, підтримати, зрозуміти. Адже на домашніх котлетах життя не закінчується... Але якщо мене не пресувати – котлети будуть. Тим більше що зараз я без проблем готую для Іллі повноцінні обіди: перше, друге, третє і компот. Для мене найстрашніша фраза – "ти повинна". Ніхто нікому нічого не повинен. Все – тільки за згодою", - розповіла Катя.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна повеселила мережу смішним фото з іменинницею Катею Осадчою. Ведуча оригінально привітала подругу з днем народження.

Раніше засмагла Катя Осадча умилила мережу сімейними фото з Туреччини. Ведуча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і синочком Іваном відмінно провела час на морському узбережжі. До речі, обличчя дитини подружжя поки що не показують.