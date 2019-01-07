"Красива пара": Лорак показала, з ким відсвяткувала Різдво в Майамі

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Шанувальники в черговий раз запідозрили артистів в романі

Відома українська співачка Ані Лорак, котра живе і будує кар'єру в Росії і яка нещодавно показала, як проводить новорічні канікули, привітала всіх з Різдвом і показала, з ким вона провела це свято. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала миле фото з російським співаком Сергієм Лазарєвим.

"Merry Christmas! Друзі завжди поруч", - написала Кароліна.

На знімку Сергій ніжно обіймає її за талію. При цьому зірки одягнені в тон - на Лорак світлий топ, чорний піджак і брюки темно-оливкового кольору, а Лазарєв віддав перевагу бежевим штанам і жовтому світшоту.

Фото: Ані Лорак і Сергій Лазарєв (instagram.com/anilorak)

Знімок був зроблений в Майамі, де зараз відпочиває багато знаменитостей.

Лазарєв теж поділився романтичним фото на своїй сторінці.

"Прекрасна різдвяна вечеря з приголомшливою Кароліною! З Різдвом!!!! Миру, добра, любові!!" - прокоментував артист.

Кадр викликав нову хвилю обговорень серед шанувальників про те, чи не є Кароліна і Сергій парою. Відомо, що зірки вже давно дружать і регулярно діляться спільними знімками, однак деякі фани вважають, що їх з'єднує більше, ніж просто дружба. Своїми думками вони активно діляться в коментарях.

"Гарні були б у вас діти) Ну, ще все попереду!", "Дуже хороша дружба у вас відпочиваєте разом живете в одному номері супер дружба", "Випадково разом !!!!!!! Випадково зустрілися!!!", "Ви такі гарні!!!", "Як би ви підійшли один одному...", "Шикарні, у вас прям образ double-dressing", "Як же ви добре виглядаєте", "Як же я чекала цього фото", "Мені здається, що це не просто дружба", "Як добре, коли є такий надійний друг. Кароліночка від щастя світиться", "Як ви підходите,прям ідеальна пара!", "Красива пара", "Ага,знаємо ми таких друзів", "Ага, друзі", "Вам дуже йде - бути поруч один з одним!!!" - пишуть фоловерів.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, подруга Ані Лорак Лілія Подкопаєва затьмарила співачку своєю красою. Знаменитості зустрілися в Майамі, США, під час відпочинку української співачки.

Ми також повідомляли, що у справі про розлучення Ані Лорак та її чоловіка-ресторатора Мурата Налчаджіоглу намітилися істотні зрушення. Так, пара не прийшла на перше судове слухання – їх представляли адвокати. Пізніше виявилося, що заяви про розлучення більше немає, що говорить про можливе примирення подружжя.

До речі, в Майамі відпочиває також і українська співачка Оля Полякова, яка налякала фанів надмірною худорбою на фото.

Відео: РБК-Україна