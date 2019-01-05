"Какие ноги": подруга Ани Лорак затмила певицу своей красотой (фото)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Артистка призналась, что дружит с Лилией Подкопаевой более 20 лет

Известная украинская певица Ани Лорак, которая недавно показала, как проводит новогодние каникулы, похвасталась стройными ногами на встрече с подругой детства — Лилией Подкопаевой. Знаменитости встретились в Майами, США, во время отдыха украинской певицы. Совместный снимок опубликовала Ани Лорак в своем Instagram.

Активно гастролирующая по России Лорак похвасталась длительной дружбой с Подкопаевой.

"Однажды в Америке. Дружба длиною в 20 лет. Моя подруга, абсолютная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева", — написала Лорак в подписи к снимку.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/anilorak

Ани Лорак и Лилия Подкопаева в Майами (фото: instagram.com/anilorak)

Фанаты в восторге от совместного снимка звезд. Некоторые отметили, что знаменитости потрясающе выглядят. Многие также отметили, что у певицы и гимнастки настоящая и сильная дружба.

"Приятного отдыха Каролина", "Красавицы", "Счастье иметь таких друзей. Пусть дружба будет до самого конца", "Ох, ножки красивые", "Какие красотки!", "Снова вместе", "Настоящая дружба. 20 лет вместе. Красотки", — пишут поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anilorak

Следует отметить, что совместное фото с подругой опубликовала и Подкопаева. Правда, гимнастка показала как она с Лорак ходила на пляж.

Ани Лорак и Лилия Подкопаева в Майами (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Напомним, что в деле о разводе Ани Лорак и ее супруга-ресторатора Мурата Налчаджиоглу наметились существенные сдвиги. Так, пара не пришла на первое судебное слушание – их представляли адвокаты. Позже оказалось, что заявления о разводе больше нет, что говорит о возможном примирении супругов.

Ранее муж Ани Лорак отреагировал на новости о разводе с артисткой, опубликовав трогательное архивное видео с единственной дочкой, которую он привык называть "моя бесконечна любовь".

Видео: РБК-Украина