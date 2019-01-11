"Красива пара": Іванка Трамп зворушила мережу рідкісним фото з чоловіком

Фото: Іванка Трамп з чоловіком (instagram.com/ivankatrump)

Таким чином дочка президента США привітала чоловіка з днем народження

Старша дочка президента США Дональда Трампа Іванка успішна не тільки в кар'єрі, але і в сімейному житті - у неї є коханий чоловік Джаред Кушнер і троє дітей. Вона не так вже часто публікує спільні фото з чоловіком, але нещодавно порадувала підписників милим сімейним знімком.

Таким чином Іванка привітала коханого з днем народження - 10 січня Джареду виповнилось 38 років.

На фото дочка американського лідера постала в облягаючій темно-фіолетовій сукні з глибоким декольте. Вона доповнила образ масивними прикрасами, а волосся зібрала в пучок. Пара щасливо посміхається, дивлячись в об'єктив.

Фото: Іванка Трамп з чоловіком (instagram.com/ivankatrump)

"Бажаю моєму другові і коханню всього мого життя щастя. З днем народження!" - 37-річна бізнесвумен супроводила фото зворушливим привітанням.

Користувачі мережі також приєдналися і залишили Джареду безліч добрих побажань, а також зазначили, що вони дуже красива пара і чудова сім'я.

Зазначимо, що Іванка і Джаред разом з 2009 року і за десять років у них народилося троє дітей - дочка Арабелла Роуз (2011 р.), сини Джозеф Фредерік (2013 р.) і Теодор Джеймс (2016 р.).



Фото: Іванка Трамп з дітьми (instagram.com/ivankatrump)

Нагадаємо, молодша дочка Дональда Трампа Тіффані вперше вийшла у світ з бойфрендом-мільярдером з Нігерії.

Ми також писали про те, що дочка американського президента Іванка Трамп з'явилася на публіці в простому, але при цьому стильному образі. Іванка з'явилася на діловій зустрічі в чорній спідниці і сірому светрі в ромбики, який був прикрашений малюнками з пайеток.

А також повідомляли, що Меланія Трамп відвідала разом з чоловіком Ірак і здивувала неформальним чином.