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Красива пара! Вагітна дочка Ольги Сумської поділилася рідкісним фото з чоловіком

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Антоніна зворушила шанувальників ніжним кадром з коханим

Знаменита українська актриса Ольга Сумська знову стане бабусею - її старша дочка, 29-річна Антоніна Паперна вагітна другою дитиною. Радісну новину вона повідомила в перший день 2020 року, поділившись відео біля ялинки з помітно кругленьким животиком. При цьому Тоня, яка пішла по стопах матері і також стала актрисою, воліє не надто афішувати своє особисте життя. Разом з чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем і їх дворічною донькою вона живе в Москві. До речі, її маля досі ніхто не бачив!

Та і спільні фото з чоловіком з'являються в акаунті Паперної дуже рідко - тим сильніше порадував поклонинков свіжий кадр. Артистка опублікувала ніжний чорно-білий портрет з коханим, на якому вони притислися головами один до одного і серйозно дивляться в об'єктив.

"Дуже серйозні", - прокоментувала знімок Тоня.

Фото: Антоніна Паперна і Володимир Яглич (instagram.com/tonya_papernaya)

Підписники поспішили прокоментувати миле фото, радіючи щастю подружжя і відзначаючи, що вони дуже красива пара. А щаслива майбутня бабуся залишила їм ніжні сердечка.

  • Краса!!!!!! Дуже приємно на вас дивитися!!!! Настрій вогонь
  • Power couple
  • Гарні!!!
  • Схожі
  • - Гарна пара.
  • Дуже красива і гармонійна пара.
  • мені так подобається ваша пара
  • гарна пара
  • ви Такі гарні!
  • Батьки
  • Сімейного благополуччя
  • Дуже схожі між собою, значить ви ідеальна пара! Щастя вам безмежного
  • Тоня тут дуже схожа на Єву Лонгорію

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, Ольга Сумська відреагувала на новину про те, що знову стане бабусею. Актриса зазначила, що стать дитини вони поки що не знають.

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