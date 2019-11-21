Красива пара: Alekseev вийшов у світ з коханою з "ВІА Гри"

Український співак Нікіта Алексєєв, який більш відомий, як Alekseev, лише нещодавно перестав приховувати свій роман з солісткою групи "ВІА Гра" Уляною Синецькою. Закохані опублікували спільні фото в соцмережах, які ясно говорили про те, що вони не просто друзі. А днями яскрава парочка вперше вийшла в світ - артисти відвідали вечірку на честь дня народження журналу Viva! в Києві.

Знімками з заходу і Микита і Уляна поділилися на своїх сторінках в Instagram. Закохані з'явилися на публіці в стильному total black образі - співачка вибрала відверту сукню-міді, а зверху накинула шкіряну куртку. Алексєєв був у чорному костюмі з блискучими вставками на сорочці.

"Бал на честь 15-річчя журналу Viva!" - прокоментував артист спільне фото з коханою.

Alekseev і Уляна Синецька (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Зазначимо, що знаменитості з задоволенням позували фотографам на червоній доріжці. А під час виступу Alekseev Синецька підтримувала коханого біля сцени.

Alekseev і Уляна Синецька (фото: instagram.com/sinetskayaulyana)

На цей раз співак не став закривати коментарі і фолловери поспішили залишити свої розчулені відгуки цій красивій парі.

Ви такі усміхнені милашки

Шикарно дивитесь разом

Красиві прям які

Які

Приголомшлива фотографія. Ви прекрасні

Такі солодкі

найбільш

дуже красиво вийшов

Коли весілля ?

Нехай це щастя буде вічним. Ви прекрасні

Кучерики просто ван лав

Ви так підходите один одному . Щастя вам

Дуже красиві

- Гарна пара

Скріншот коментарів (instagram.com/alekseev_officiel)

Нагадаємо, що Алексєєву 26 років, а його обраниці 23. Примітно, що і Алексєєв, і Синецька були учасниками проекту "Голос". Різниця лише в тому, що Уляна брала участь у російському шоу, оскільки вона з РФ.

Раніше повідомлялося про те, що колишня учасниця групи "ВІА Гра" розповіла, що трохи не позбулася дитини через недбалість лікарів.