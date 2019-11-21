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Красива пара: Alekseev вийшов у світ з коханою з "ВІА Гри"

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Ефектна пара з'явилася на дні народження журналу Viva!

Український співак Нікіта Алексєєв, який більш відомий, як Alekseev, лише нещодавно перестав приховувати свій роман з солісткою групи "ВІА Гра" Уляною Синецькою. Закохані опублікували спільні фото в соцмережах, які ясно говорили про те, що вони не просто друзі. А днями яскрава парочка вперше вийшла в світ - артисти відвідали вечірку на честь дня народження журналу Viva! в Києві.

Знімками з заходу і Микита і Уляна поділилися на своїх сторінках в Instagram. Закохані з'явилися на публіці в стильному total black образі - співачка вибрала відверту сукню-міді, а зверху накинула шкіряну куртку. Алексєєв був у чорному костюмі з блискучими вставками на сорочці.

"Бал на честь 15-річчя журналу Viva!" - прокоментував артист спільне фото з коханою.

Alekseev і Уляна Синецька (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Зазначимо, що знаменитості з задоволенням позували фотографам на червоній доріжці. А під час виступу Alekseev Синецька підтримувала коханого біля сцени.

Alekseev і Уляна Синецька (фото: instagram.com/sinetskayaulyana)

На цей раз співак не став закривати коментарі і фолловери поспішили залишити свої розчулені відгуки цій красивій парі.

  • Ви такі усміхнені милашки
  • Шикарно дивитесь разом
  • Красиві прям які
  • Які
  • Приголомшлива фотографія. Ви прекрасні
  • Такі солодкі
  • найбільш
  • дуже красиво вийшов
  • Коли весілля ?
  • Нехай це щастя буде вічним. Ви прекрасні
  • Кучерики просто ван лав
  • Ви так підходите один одному . Щастя вам
  • Дуже красиві
  • - Гарна пара

Скріншот коментарів (instagram.com/alekseev_officiel)

Нагадаємо, що Алексєєву 26 років, а його обраниці 23. Примітно, що і Алексєєв, і Синецька були учасниками проекту "Голос". Різниця лише в тому, що Уляна брала участь у російському шоу, оскільки вона з РФ.

Раніше повідомлялося про те, що колишня учасниця групи "ВІА Гра" розповіла, що трохи не позбулася дитини через недбалість лікарів.

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