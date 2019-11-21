Красива пара: Alekseev вийшов у світ з коханою з "ВІА Гри"

Ефектна пара з'явилася на дні народження журналу Viva!
Український співак Нікіта Алексєєв, який більш відомий, як Alekseev, лише нещодавно перестав приховувати свій роман з солісткою групи "ВІА Гра" Уляною Синецькою. Закохані опублікували спільні фото в соцмережах, які ясно говорили про те, що вони не просто друзі. А днями яскрава парочка вперше вийшла в світ - артисти відвідали вечірку на честь дня народження журналу Viva! в Києві.
Знімками з заходу і Микита і Уляна поділилися на своїх сторінках в Instagram. Закохані з'явилися на публіці в стильному total black образі - співачка вибрала відверту сукню-міді, а зверху накинула шкіряну куртку. Алексєєв був у чорному костюмі з блискучими вставками на сорочці.
"Бал на честь 15-річчя журналу Viva!" - прокоментував артист спільне фото з коханою.
Alekseev і Уляна Синецька (фото: instagram.com/alekseev_officiel)
Зазначимо, що знаменитості з задоволенням позували фотографам на червоній доріжці. А під час виступу Alekseev Синецька підтримувала коханого біля сцени.
Alekseev і Уляна Синецька (фото: instagram.com/sinetskayaulyana)
На цей раз співак не став закривати коментарі і фолловери поспішили залишити свої розчулені відгуки цій красивій парі.
Скріншот коментарів (instagram.com/alekseev_officiel)
Нагадаємо, що Алексєєву 26 років, а його обраниці 23. Примітно, що і Алексєєв, і Синецька були учасниками проекту "Голос". Різниця лише в тому, що Уляна брала участь у російському шоу, оскільки вона з РФ.
Раніше повідомлялося про те, що колишня учасниця групи "ВІА Гра" розповіла, що трохи не позбулася дитини через недбалість лікарів.