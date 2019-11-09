Більше не приховують: Alekseev розсекретив роман з солісткою "ВІА Гри"

Alekseev (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Закохана пара більше не приховує своїх почуттів

Український співак Нікіта Алексєєв, який більш відомий, як Alekseev, і солістка групи "ВІА Гра" Уляна Синецька розсекретили свої почуття і виставили спільні фотографії в своїх Instagram-акаунтах.

Цікаво, що артист ніколи не показує шанувальникам своє особисте життя, але тут Alekseev виставив фотографії разом зі своєю коханою. Правда він відключив можливість залишати коментарі під фото.

"Моя зірка", - написав Alekseev і поставив сердечко.

Alekseev разом з Уляною Синецькою (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Виходячи із зазначеної геолокаціі, фотографії були зроблені на даху будівлі в російському Єкатеринбурзі. Молоді люди позували на тлі нічного міста і на них була надітий темний теплий одяг.

Alekseev разом з Уляною Синецькою (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Варто зазначити, що вперше про стосунки пари почали говорити у квітні цього року. Тоді в мережі з'явилися фотографії молодих людей, які були зроблені у Венеції.

У червні зіркова пара разом відвідали премію російського телеканалу МУЗ-ТВ. Тоді Микита і Уляна трималися за руку, коли проходили по "червоній доріжці".

Alekseev разом з Уляною Синецькою (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

До цього моменту закохана пара ніяк не коментувала свої відносини. При цьому пара намагалася уникати запитань журналістів про їхнє особисте життя.

В одному зі своїх інтерв'ю Микита розповів, що дуже серйозно ставиться до відносин і не вміє фліртувати. При цьому він зізнався, що йому дуже подобається Уляна, і він любить, як вона співає. Але крім таланту, у неї приголомшлива краса.

Alekseev разом з Уляною Синецькою (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Алексєєву 26 років, а його обраниці 23. Примітно, що і Алексєєв, і Синецька були учасниками проекту "Голос". Різниця лише в тому, що Уляна брала участь у російському шоу, оскільки вона з РФ.

Нагадаємо, що "ВІА Гра" об'єднається у першому легендарному складі заради виступу на "Танцях з зірками".

Раніше повідомлялося про те, що колишня учасниця групи "ВІА Гра" розповіла, що ледь не позбулася дитини через недбалість лікарів.