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Більше не приховують: Alekseev розсекретив роман з солісткою "ВІА Гри"

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.11.2019 - 20:29
Більше не приховують: Alekseev розсекретив роман з солісткою "ВІА Гри"
Alekseev (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Закохана пара більше не приховує своїх почуттів

Український співак Нікіта Алексєєв, який більш відомий, як Alekseev, і солістка групи "ВІА Гра" Уляна Синецька розсекретили свої почуття і виставили спільні фотографії в своїх Instagram-акаунтах.

Цікаво, що артист ніколи не показує шанувальникам своє особисте життя, але тут Alekseev виставив фотографії разом зі своєю коханою. Правда він відключив можливість залишати коментарі під фото.

"Моя зірка", - написав Alekseev і поставив сердечко.

Більше не приховують: Alekseev розсекретив роман з солісткою &quot;ВІА Гри&quot;

Alekseev разом з Уляною Синецькою (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Виходячи із зазначеної геолокаціі, фотографії були зроблені на даху будівлі в російському Єкатеринбурзі. Молоді люди позували на тлі нічного міста і на них була надітий темний теплий одяг.

Більше не приховують: Alekseev розсекретив роман з солісткою &quot;ВІА Гри&quot;

Alekseev разом з Уляною Синецькою (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Варто зазначити, що вперше про стосунки пари почали говорити у квітні цього року. Тоді в мережі з'явилися фотографії молодих людей, які були зроблені у Венеції.

У червні зіркова пара разом відвідали премію російського телеканалу МУЗ-ТВ. Тоді Микита і Уляна трималися за руку, коли проходили по "червоній доріжці".

Більше не приховують: Alekseev розсекретив роман з солісткою &quot;ВІА Гри&quot;

Alekseev разом з Уляною Синецькою (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

До цього моменту закохана пара ніяк не коментувала свої відносини. При цьому пара намагалася уникати запитань журналістів про їхнє особисте життя.

В одному зі своїх інтерв'ю Микита розповів, що дуже серйозно ставиться до відносин і не вміє фліртувати. При цьому він зізнався, що йому дуже подобається Уляна, і він любить, як вона співає. Але крім таланту, у неї приголомшлива краса.

Більше не приховують: Alekseev розсекретив роман з солісткою &quot;ВІА Гри&quot;

Alekseev разом з Уляною Синецькою (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Алексєєву 26 років, а його обраниці 23. Примітно, що і Алексєєв, і Синецька були учасниками проекту "Голос". Різниця лише в тому, що Уляна брала участь у російському шоу, оскільки вона з РФ.

Нагадаємо, що "ВІА Гра" об'єднається у першому легендарному складі заради виступу на "Танцях з зірками".

Раніше повідомлялося про те, що колишня учасниця групи "ВІА Гра" розповіла, що ледь не позбулася дитини через недбалість лікарів.

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