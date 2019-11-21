Красивая пара: Alekseev вышел в свет с возлюбленной из "ВИА Гры"

Украинский певец Никита Алексеев, который более известен, как Alekseev, лишь недавно перестал скрывать свой роман с солисткой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой. Влюбленные опубликовали совместные фото в соцсетях, которые ясно говорили о том, что они не просто друзья. А на днях яркая парочка впервые вместе вышла в свет - артисты посетили вечеринку в честь дня рождения журнала Viva! в Киеве.

Снимками с мероприятия и Никита и Ульяна поделились на своих страничках в Instagram. Влюбленные появились на публике в стильном total black образе - певица выбрала облегающее платье-миди, а сверху набросила кожаную куртку. Алексеев же был в черном костюме с блестящими вставками на рубашке.

"Бал в честь 15-летия журнала Viva!" - прокомментировал артист совместное фото с любимой.

Alekseev и Ульяна Синецкая (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Отметим, что знаменитости с удовольствие позировали фотографам на красной дорожке. А во время выступления Alekseev Синецкая поддерживала возлюбленного возле сцены.

Alekseev и Ульяна Синецкая (фото: instagram.com/sinetskayaulyana)

На этот раз певец не стал закрывать комментарии и фолловеры поспешили оставить свои умиленные отзывы этой красивой парочке.

Вы такие улыбчивые милашки

Шикарно смотритесь вместе

Красивые прям какие

Какие вы

Потрясающая фотография. Вы прекрасны

Такие сладкие

самые самые

очень красиво получился

Когда свадьба ?

Пусть это счастье будет вечным. Вы прекрасны

Кудряшки просто ван лав

Вы так подходите друг другу . Счастья вам

Очень красивые

Красивая пара

Скриншот комментариев (instagram.com/alekseev_officiel)

Напомним, что Алексееву 26 лет, а его избраннице 23. Примечательно, что и Алексеев, и Синецкая были участниками проекта "Голос". Разница лишь в том, что Ульяна принимала участие в российском шоу, поскольку она из РФ.

Ранее сообщалось о том, что бывшая участница группы "ВИА Гра" рассказала, что чуть не лишилась ребенка из-за халатности врачей.