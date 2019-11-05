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Зі сльозами на очах: екс-"ВІА Гра" розповіла, як лікарі мало не вбили її дитину

STYLERПерсони    05.11.2019 - 10:55
Зі сльозами на очах: екс-"ВІА Гра" розповіла, як лікарі мало не вбили її дитину
Міша Романова (фото: facebook.com.misharomanova)

Колишня учасниця групи "ВІА Гра" розповіла, що ледь не втратила дитину через халатність лікарів

Колишня учасниця "ВІА Гри" Міша Романова зі сльозами на очах розповіла, як будучи в групі, ледь не втратила дитину через те, що їй зробили пластику грудей. Дівчина покинула колектив в 2018 році і лише зараз розповіла, що її змусило це зробити. Одкровеннями вона поділилася в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

"Так, дійсно, я пішла з групи через вагітність, я дуже довго мовчала на цю тему, тому що мені досі боляче", - сказала Романова.

Під час роботи у "ВІА Грі", Романова зважилася на мамопластику і звернулася до відомої клініки, де їй провели всі необхідні аналізи, щоб переконатися у відсутності протипоказань. Але лікарі допустили помилку і зробили їй загальний наркоз, хоча Міша перебувала на 16 тижні вагітності. Про це артистка дізналася тільки після операції.

Зі сльозами на очах: екс-&quot;ВІА Гра&quot; розповіла, як лікарі мало не вбили її дитинуМіша Романова (instagram.com misharomanova)

"Це одна з причин, через яку я вирішила зараз це сказати. Я хочу попередити всіх жінок, які мають такий самий намір, тому що ніхто не застрахований від халатності лікарів. Слава Богу, з моїм сином все добре, мені просто пощастило", - резюмувала співачка.


Відео: Міша Романова зізналася Осадчій, чому пішла з групи (YouTube)

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