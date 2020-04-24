Красива тоді і зараз: 57-річна Демі Мур показала відверте фото з особистого архіву

Демі Мур останнім часом дуже активна в мережі. Вона постить безліч фото з карантину, який проводить в компанії колишнього чоловіка – голлівудського актора Брюса Вілліса, а також їх спільних дітей. Днями вся сім'я демонструвала загальні заняття малюванням, а раніше зоряне сімейство проводило час за спільним читанням.

Фото з архіву красуні (фото: instagram.com/demimoore)

Тепер Демі вирішила створити пост «погарячіше». 57-річна актриса опублікувала фото з особистого архіву, на якому красується в червоному напівпрозорому платті. Вбрання ледь прикриває голі груди дівчини. Образ доповнили виразний макіяж і мокра укладання. Демі не стала розповідати, коли проходила зйомка, лише написавши, що фото давнє.

Мережа у відповідь вибухнула коментарями та «гарячими» эмодзі. Шанувальники пишуть, що в захваті від краси та сексуального образу Демі, а також що сьогодні вона не менш прекрасна.

До речі, як доказ цих слів може послужити одна з недавніх зйомок Демі – для іспанської версії відомого глянцевого видання Vogue. Тут стилісти підібрали для Мур більш стримані класичні образи, стильні чорно-білі костюми та аксесуари. Всі вбрання підкреслили, як розкішно виглядає зірка в свої роки.

Демі Мур для Vogue (фото: instagram.com/demimoore)

Струнке тіло, свіжа шкіра і знаменита пластика спокусливій красуні – все це вона продемонструвала як найкраще в ролику для видання. В інтерв'ю актриса зазначила, що вступила в «солодкий момент своєї зрілості» і назвала масу секретів бути в гармонії з собою. Що ж, судячи з квітучого вигляду вічно молодої знаменитості у неї є чому повчитися!

Нагадаємо, нещодавно зірка також розповіла, що відкрита до нових стосунків з чоловіками і сподівається зустріти нову любов. Але в той же час вона чудово відчуває себе в компанії дочок, їх сімей, а ще – коли буває одна зі своїми собаками.