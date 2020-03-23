В халаті на голе тіло: Демі Мур зачарувала красою на рідкісному архівному фото

Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Актриса порадувала архівним фото

Демі Мур у свої 57 років неймовірно виглядає молодо і свіжо. На одному з недавніх виходів у світ актриса буквально підірвала мережу своєю розкішною фігурою і квітучим зовнішнім виглядом, зібравши масу позитивних відгуків від шанувальників і модних критиків. А кілька годин тому зірка вирішила нагадати, якою була в молодості.

Демі Мур в молодості (фото: instagram.com/demimoore)

Демі опублікувала фото, де постала в білому халаті, надягнутому на голе тіло. Пружна засмагла шкіра, бездоганні ноги, пишні форми, які проглядаються крізь досить закрите плаття... Знаменитість виглядає неймовірно спокусливо! Образ доповнили макіяж з темною помадою, а також зібране в зухвалий хвіст волосся.

«Життя в халатах німого відрізняється в наші дні. Сподіваюся, всі залишаються в безпеці і на позитиві», – написала популярна голлівудська актриса. Зрозуміло, таке фото отримало відмінний відгук. Прихильники залишилися в захваті від краси Демі і подякували за позитивний настрій.

Демі на честь дня народження Брюса (фото6 instagram.com/demimoore)

До речі, днями Мур порадувала ще одним архівних фото – разом з колишнім чоловіком Брюсм Уіллісом. Фото вона опублікувала на честь 65-річчя Міцного Горішка. На забавному сімейному знімку фігурують вона сама, Брюс, а також їх 3 дочки. Всі вони красуються в забавних капелюхах з причепленими до них перуками. «З днем народження, Брюс! Спасибі тобі за три головних подарунка в моєму житті».

Нагадаємо, знаменитий актор відзначив свій ювілей в тісному сімейному колі. Тому сприяли як ситуація в світі – через карантин гучні урочистості довелося скасувати. Так і досить «самітницький» спосіб життя голлівудської зірки. Брюс обожнює проводити час з дружиною і доньками від другого шлюбу. І навіть день народження почав з веселої гри з незвичайним м'ячем. Байдужий актор і до соціальних мереж. Так що Емма – дружина Брюса – не стала писати довге побажання для іменинника, зазначивши, що він його не прочитає. А тому побажала всім здоров'я і здорового глузду на період карантину.