Я в захваті! Дружина Брюса Уілліса прокоментувала нове спільне фото чоловіка і Демі Мур

Брюс Уілліса з Демі Мур і дітьми (фото: instagram.com/demimoore)

Колишнє подружжя порадувало новими фото

Демі Мур продовжує демонструвати фото з карантину, де фігурують її діти і колишній чоловік. Цього разу дружна сім'я влаштувала колективне малювання. Демі, її дочки з чоловіками, а також Брюс Уілліса розташувалися за столом з фарбами і папером. Сама актриса намалювала забавного жирафа, якого продемонструвала своїм фоловерам. «Ніч сімейного малювання», – написала зірка.

Демі Мур з сім'єю (фото: instagram.com/demimoore)

Фанати залишилися в захваті від таких милих знімків. «Прекрасна сім'я», «Ви такі чарівні», – пишуть шанувальники. Багато відзначили також, що Брюс так і не змінив смугасту піжаму, в якій все сімейство з'явилося на перших кадрах з карантину. «Скільки ще Брюс буде в цій піжамі?», «Він збирається перевдягтися через карантин?», – жартують вони.

Зрозуміло, не обійшлося і без згадки дивної поведінки Міцного Горішка, який залишив нинішню родину і пішов перечікувати карантин з колишньою. Багато фоловерів відзначають, що виглядає сім'я дуже мило, але питання про те, що відбувається з нинішньою дружиною Уілліса і його молодшими дітьми, так і залишилося відкритим.

Де дружина Брюса і молодші діти. Ви, друзі, змушуєте всіх гадати

Це мило, але де дружина і двоє маленьких дітей?

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/demimoore)

Цікаво, що Емма Хеммінг знову не залишилася в стороні від обговорень. Вона написала: «Я в захваті! Ох, і я пошлю Брюсу трохи більше одягу як можна швидше». Фанати оцінили гумор вірної дружини Брюса, зазначивши коментар лайками, і почали писати їй питання про дивну поведінку Уілліса. Але Емма, як зазвичай, залишила їх без відповідей.

Нагадаємо, Брюс Уілліс і Демі Мур проводять карантин разом з дочками та їх хлопцями. Сім'я влаштовує для фоловерів справжні постановки. Вони вже позували в однакових піжамах, потім зображували спільне читання, тепер – спільне малювання. Схоже, члени знаменитого сімейства відмінно проводять час і явно не страждають від ізоляції.