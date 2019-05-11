Красуні в маму: Ольга Сумська показала своїх дочок

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Фани відзначили, що старша Тоня просто-таки копія своєї мами

Ольга Сумська - відома українська актриса, яка регулярно захоплює і вражає шанувальників нев'янучим зовнішнім виглядом, витонченою красою і відмінним почуттям стилю. Крім того, вона щаслива дружина і мама двох прекрасних дочок. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася милими фото з улюбленими дітьми, розповівши, що вони були зроблені під час фотосесії для журналу.

На перших двох фото Сумська відображена зі старшою дочкою від попереднього шлюбу, 28-річної Антоніною Паперною. Дівчина неймовірно схожа на свою зоряну маму, що неодноразово відзначали фанати артистки.

Фото: Ольга Сумська показала красунь-дочок (instagram.com/olgasumska)

До речі, вона пішла по її стопах і теж стала актрисою, проте живе і працює в Москві. Тоня вже встигла подарувати мамі онуку.

Фото: Ольга Сумська показала красунь-дочок (instagram.com/olgasumska)

На наступних кадрах можна побачити молодшу дочку від шлюбу з Віталієм Борисюком, 17-річну Ганну. Багато шанувальники вважають, що дівчина більше схожа на тата, ніж на знамениту маму, хоча деякі знаходять і схожість з Ольгою.

Фото: Ольга Сумська показала красунь-дочок (instagram.com/olgasumska)

"Творчий, яскравий день разом з доцями! Мої чарівні Тоня і Аня. Зйомка для улюбленого журналу! Вже скоро!" - прокоментувала Сумська.

Фото: Ольга Сумська показала красунь-дочок (instagram.com/olgasumska)

Підписники акторки не змогли утриматися від захоплених коментарів, особливо відзначаючи її схожість з Тонею, а також красу обох дівчат, яку ті явно успадкували від мами.

"Які "глибокі" очі у Вашої молодшої! Можна просто потонути в них. Красуня!"

"Антоніна ваша копія. Все найкраще взяла від мами"

"Чарівні, прекрасні, неповторні. Милуюся вами, дівчата"

"Ольго, на першому фото дві прекрасні подруги!! Ви прекрасні!"

"Чарівні доці, одна на маму, а друга на тата"

"Красуні!!! Як подорослішала Анюта!!!"

"Доця вся в маму. Чарівні і молоді"

"Як же дочка схожа на Вас!))) Дуже гарні)))"

"Олю, Ви прекрасна і щаслива мама! Вони у Вас красуні!"

"Олю, ви прекрасні, а Донечки в Вас!!! Такі ж красуні!"

"Чудові дівчинки. Красуні . І це не дивно. Гени - велика річ. Будьте здорові і щасливі!"

"Анюта татусева Донечка"

"Гарні, як мама"

"Вас такі красуні дочки. Тоня дуже схожа на вас. Ваша копія"

"Три красуні!!!"

Нагадаємо, Ольга Сумська захопила розкішною сукнею-вишиванкою на святкових сімейних фото, зроблених на Великдень.

Раніше Ольга Сумська показала себе у 14 років. Багато фанів відзначили, що на цьому знімку вона дуже схожа на молодшу доньку Ганну.

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