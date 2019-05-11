Красуні в маму: Ольга Сумська показала своїх дочок

Фани відзначили, що старша Тоня просто-таки копія своєї мами
Ольга Сумська - відома українська актриса, яка регулярно захоплює і вражає шанувальників нев'янучим зовнішнім виглядом, витонченою красою і відмінним почуттям стилю. Крім того, вона щаслива дружина і мама двох прекрасних дочок. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася милими фото з улюбленими дітьми, розповівши, що вони були зроблені під час фотосесії для журналу.
На перших двох фото Сумська відображена зі старшою дочкою від попереднього шлюбу, 28-річної Антоніною Паперною. Дівчина неймовірно схожа на свою зоряну маму, що неодноразово відзначали фанати артистки.
Фото: Ольга Сумська показала красунь-дочок (instagram.com/olgasumska)
До речі, вона пішла по її стопах і теж стала актрисою, проте живе і працює в Москві. Тоня вже встигла подарувати мамі онуку.
Фото: Ольга Сумська показала красунь-дочок (instagram.com/olgasumska)
На наступних кадрах можна побачити молодшу дочку від шлюбу з Віталієм Борисюком, 17-річну Ганну. Багато шанувальники вважають, що дівчина більше схожа на тата, ніж на знамениту маму, хоча деякі знаходять і схожість з Ольгою.
Фото: Ольга Сумська показала красунь-дочок (instagram.com/olgasumska)
"Творчий, яскравий день разом з доцями! Мої чарівні Тоня і Аня. Зйомка для улюбленого журналу! Вже скоро!" - прокоментувала Сумська.
Фото: Ольга Сумська показала красунь-дочок (instagram.com/olgasumska)
Підписники акторки не змогли утриматися від захоплених коментарів, особливо відзначаючи її схожість з Тонею, а також красу обох дівчат, яку ті явно успадкували від мами.
Нагадаємо, Ольга Сумська захопила розкішною сукнею-вишиванкою на святкових сімейних фото, зроблених на Великдень.
Раніше Ольга Сумська показала себе у 14 років. Багато фанів відзначили, що на цьому знімку вона дуже схожа на молодшу доньку Ганну.
Ми також писали, що 52-річна Ольга Сумська підкорила квітучим зовнішнім виглядом.