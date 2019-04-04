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Кошовому махають з авто, а Рома застряг у ліфті з... ліфтером: веселі випадки від Improv Live Show

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.04.2019 - 13:16
Кошовому махають з авто, а Рома застряг у ліфті з... ліфтером: веселі випадки від Improv Live Show
Команда Improv Live Show (фото: прес-служба)

Герої нового проекту Студії "Квартал 95" і "Нового каналу" Improv Live Show звикли до смішних ситуацій і на сцені, і в житті

Нове гумористичне шоу Improv Live Show виходить по п'ятницях о 19:00 на "Новому каналі". Учасники проекту розповіли про забавні і смішні ситуаціяї у своєму житті.

Євген Кошовий

"Дуже смішні люди зустрічаються мені завжди і всюди. Навіть на дорозі! Якось чувак у машині поруч, побачивши мене, почав мені махати. І, головне, на дорогу не дивиться! Я йому: давай, мовляв, вперед дивись, поки не в'їхав кудись))"

Костя Трембовецький

Костя Трембовецкий

"Нещодавно мій 3-річний син гуляв із мамою по магазину. Задивився на квіти, і мама почала йому розповідати: "Це – тюльпани, це – троянди, це – гіацинти" та ін. Через хвилин двадцять, вже на касі, дитина сказав мамі: "Мамо, можна я подарую тобі геноцид?» Начебто й мило, а ніби й ні".

Валик Міхієнко

Валик Михиенко

"Був в Одесі, поспішав на зустріч, викликав таксі. Водій передзвонив через 10 хвилин і говорить: "Ви почекаєте хвилин 10? Я хочу скупатися в морі". Після моєї відмови він скасував замовлення. Одеса, дякую тобі ".

Вова Шумки

Вова Шумко

"Я з Умані, і якось вів у своєму місті захід до Дня молоді. Людей було мало, була злива. Всі, хто прийшли, людей 25, сховалися під козирком Будинка культури. Апаратура була на вулиці: шнури, мікрофони. І ось я під музичку почав виходити на сцену, щоб привітатися з людьми, розповісти про свято, пожартувати. Та щойно підійшов до мікрофона і торкнувся його губами, мене як довбоне струмом! Я аж загубився! Відійшов, отямився, повернувся й намагався більше губами мікрофона не торкатися. До речі, музикантів, які грали на електрогітарах, теж било струмом. Це була найяскравіша шоу-програма на День молоді в місті Умань. Після цього навіть не стали салюти запускати. Вирішили, що таке вже не переплюнути".

Роман Міщеряков

Роман Мищеряков

"Якось я застряг у ліфті. За півгодини приїхав ліфтер. Ще за годину двері відчинилися, він зайшов, запитав, який мені поверх потрібен, і з фразою "Зараз перевіримо" натиснув кнопку. Ми поїхали і відразу застрягли. Застряг з ліфтером у ліфті. І за його обличчям я зрозумів, що в нього не було плану. А мені так і хотілося сказати: "Ось ти й попався". Ліфтер після того, як провалив підказку 50/50, зателефонував своєму другові. Друг приїхав, двері відчинилися, я пішов сходами. Відтоді дуже люблю сходи. Сходи накачують литки. Сходи не зрадять. Сходи не аплодують при посадці літака. Сходи молодці!"

Нагадаємо, раніше технолог по консервації Ольга Бендерська, експерт проекту "Нового каналу" - "Таємний агент" розповіла, як правильно вибирати магазинні соки.

Також ведуча проекту "Ревізор. Магазини" Ірина Хоменко розповідала, як повернутися здоровим з торгового центру.

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