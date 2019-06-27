З короною і в сукні-металік: Оля Полякова вразила зухвалим образом на Х-факторі

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка увійшла до складу членів журі популярного проекту

Відома українська співачка Оля Полякова не дає нудьгувати своїм шанувальникам - то вона оголосила, що йде в політику, а тепер зробила ще одне зізнання. Виявилося, що артистка стала одним з членів журі популярного вокального шоу Х-фактор, який в цьому сезоні випустить ювілейний, 10-й сезон. Компанію їй складуть Андрій Данилко, Настя Каменських і всесвітньо відомий італійський співак Алессандро Сафіна.

На своїй сторінці в Instagram Оля похвалилася ефектним і зухвалим образом, в якому прийшла на зйомки проекту, які вже в розпалі. "Королева ночі" приміряла фірмову корону - на цей раз золотисту, прикрашену фігурками птахів і довгими спицями.

Фото: Оля Полякова стала суддею Х-фактора 10 (instagram.com/polyakovamusic)

Також вона покрасувалася в облягаючому одязі кольору сріблястий металік. Так як фото зроблені до пояса, неможливо точно сказати, сукня це або блузка. Пікантною особливістю наряду є асиметричний виріз в районі декольте, який оголює одне плече зірки.

"Не могла визначитися з фото, може ви допоможете? 1?2?3?4? І взагалі як образ? Для #xfactor", - поділилася Полякова.

Фото: Оля Полякова стала суддею Х-фактора 10 (instagram.com/polyakovamusic)

Знімки викликали бурхливу реакцію у фоловерів співачки, які поспішили залишити свої відгуки.

Голодні ігри

Це кокошник Королеви ночі, правильно?

Ви чудові! Очей не відірвати від цієї дивовижної краси!

Всі гарні фото. Образ вогонь, шкода повністю не видно

Голки в голові?

Точно! Це ж з кліпу Ісус -Ленінград

Х-фактор)Всі фото класні

Мені нра голуби, масаж голови і Оля

Перше фото супер)) і це ви напевно на зйомках х фактора))

Ві на кожному фото красуня

А фото всееееее красиві. У вас нету не красивих фото ВИ БОГИНЯ

Ви красива, вам підходять будь-ваш наряд

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, дочка Олі Полякової в коротких шортах і на підборах показала майстерність дефіле. 14-річна Маша зараз відпочиває і одночасно навчається в модельному таборі в грецькому місті Патри.

Зазначимо, раніше Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки в мережі.

До речі, Оля Полякова захопилася новим образом Каті Осадчої у Венеції.