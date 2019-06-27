З короною і в сукні-металік: Оля Полякова вразила зухвалим образом на Х-факторі

Співачка увійшла до складу членів журі популярного проекту
Відома українська співачка Оля Полякова не дає нудьгувати своїм шанувальникам - то вона оголосила, що йде в політику, а тепер зробила ще одне зізнання. Виявилося, що артистка стала одним з членів журі популярного вокального шоу Х-фактор, який в цьому сезоні випустить ювілейний, 10-й сезон. Компанію їй складуть Андрій Данилко, Настя Каменських і всесвітньо відомий італійський співак Алессандро Сафіна.
На своїй сторінці в Instagram Оля похвалилася ефектним і зухвалим образом, в якому прийшла на зйомки проекту, які вже в розпалі. "Королева ночі" приміряла фірмову корону - на цей раз золотисту, прикрашену фігурками птахів і довгими спицями.
Фото: Оля Полякова стала суддею Х-фактора 10 (instagram.com/polyakovamusic)
Також вона покрасувалася в облягаючому одязі кольору сріблястий металік. Так як фото зроблені до пояса, неможливо точно сказати, сукня це або блузка. Пікантною особливістю наряду є асиметричний виріз в районі декольте, який оголює одне плече зірки.
"Не могла визначитися з фото, може ви допоможете? 1?2?3?4? І взагалі як образ? Для #xfactor", - поділилася Полякова.
Фото: Оля Полякова стала суддею Х-фактора 10 (instagram.com/polyakovamusic)
Знімки викликали бурхливу реакцію у фоловерів співачки, які поспішили залишити свої відгуки.
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, дочка Олі Полякової в коротких шортах і на підборах показала майстерність дефіле. 14-річна Маша зараз відпочиває і одночасно навчається в модельному таборі в грецькому місті Патри.
Зазначимо, раніше Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки в мережі.
До речі, Оля Полякова захопилася новим образом Каті Осадчої у Венеції.