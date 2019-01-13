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Хто з королівської сім'ї "проігнорував" день народження Кейт Міддлтон

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.01.2019 - 15:10
Хто з королівської сім'ї "проігнорував" день народження Кейт Міддлтон
Фото: принц Вільям і Кейт Міддлтон (twitter.com/kensingtonroyal)

Пара була відсутня на святі

На офіційній церемонії, присвяченій 37-му дню народження герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, помітили відсутність частини королівської сім'ї. Про це повідомляє The Sun.

Так, церемонія святкування дня народження пройшла 9 січня з близькими і чоловіком – принцом Вільямом в заміському будинку Анмер-Хол в Норфолку. Як відомо, маєток має 10 спалень, тому багато хто з гостей залишилися у герцогів Кембриджських після свята.

Проте, навіть за таких умов принц Гаррі і його вагітна Меган Маркл не були на святі. На даний момент достовірно невідомо, герцоги просто не змогли приїхати на день народження, або ж вони були в списку не бажаних гостей, які не отримали запрошення.

Нагадаємо, що LITE зробив підбірку найяскравіших образів Кейт Міддлтон спеціально до її дня народження, який герцогиня Кембриджська відзначила 9 січня. Ви зможете оцінити кожен з шести ансамблів, в яких вона з'являлася на урочистих заходах останні кілька років.

Раніше спливли цікаві факти з біографії герцогині Кембриджської. Виявилося, що вона була найпопулярнішою дівчинкою школи. Під час навчання в одному з найпрестижніших закладів, Марлборо в Уїлтширі, практично всі однокласники були закохані в неї, хот, з'явившись в школі-інтернаті, Кейт була спочатку тихою і скромною.

До речі, в затяжний конфлікт між Кейт Міддлтон і Меган Маркл, який був занадто очевидний не тільки для інсайдерів, але і став надбанням громадськості, втрутилася королева Єлизавета II.

Відео: РБК-Україна

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