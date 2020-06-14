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Такі милі: Тіна Кароль підкорила натуральною красою на ніжному фото з сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.06.2020 - 17:33
Такі милі: Тіна Кароль підкорила натуральною красою на ніжному фото з сином
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Веня росте справжньою копією свого батька

Тіна Кароль останнім часом не дає розслабитися своїм шанувальникам і дражнить їх відвертими і чуттєвими фотосетами в дуже пікантних образах. Співачка без сорому демонструє на камеру свою фігуру, при цьому знімки виходять естетичними і не вульгарними. А на свіжому фото зірка показала свого підрослого сина, а заодно і захопила природною красою.

У розділі сториз свого Instagram Тіна опублікувала ніжне селфи з 11-річним Веніаміном. При цьому артистка зображена без грама косметики на обличчі і виглядає трохи сумною.

Такі милі: Тіна Кароль підкорила натуральною красою на ніжному фото з сином

Тіна Кароль показала підрослого сина Веніаміна (фото: instagram.com/_fantina)

Також Кароль виклала коротке відео, показавши себе крупним планом. Варто відзначити масивне намисто на шиї співачки. Вона серйозно дивиться в об'єктив, після чого злегка посміхається.

Тіна Кароль зачарувала природною красою (фото: instagram.com/_fantina)

Шанувальники залишилися в захваті від краси Тіни, а також залишили розчулені коментарі до фото з Венею, яке було опубліковано у фан-пабліку артистки. Зазначимо, що хлопчик росте дуже схожим на свого покійного батька Євгена Огіра.

  • Веня серйозний, а мама сумна, посміхнися, все буде добре,..
  • пупси
  • Намистинки
  • ох вже ці оченята, тону
  • Голубоглазки!!!!
  • Кошенятка
  • Красуууня
  • Сонечка
  • Наші зайчики рідні і улюблені. Любимо безмежно.
  • Без макіяжу виглядає як старша сестра!
  • Чудові глазау мами з сином і як схожі. Більше душевного тепла Вам Тіночка

Такі милі: Тіна Кароль підкорила натуральною красою на ніжному фото з сином

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль показала свій прес і плоский животик під час ефектного фотосету серед зелені.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Тіна Карольсын
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