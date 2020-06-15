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Особливий день: усміхнена Тіна Кароль зворушила трепетним зізнанням

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.06.2020 - 17:35
Особливий день: усміхнена Тіна Кароль зворушила трепетним зізнанням
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка відзначає особливий день

Тіна Кароль останнім часом радує шанувальників регулярним поповненням у вигляді нових фото на сторінці в Instagram. На кадрах вона – абсолютно різна: грайлива, млосна, выдверто спокуслива, пустотлива і елегантна.

Так, співачка опублікувала колаж з портретних фото, на яких вона обеззброююче посміхається і дивиться широко распахнутми блакитними очима з-під пухнастих вій кудись у далечінь. А ось вона заливисто сміється, підперши обличчя руками.

"15 червня - мій особливий день, і я не перестану посміхатися і радіти життю!", - підписала фото співачка.

Саме 15 червня – це дата весілля Тіни та її померлого від онкології чоловіка і продюсера Євгенія Огіра. Торжество пройшло в 2018 році в Києві, але щастя пари було недовгим – через 5 років чоловік пышов з життя від раку. Артистка відчайдушно боролася за коханого, але смертельна недуга виявився сильніше...

Особливий день: усміхнена Тіна Кароль зворушила трепетним зізнанням

Тіна Кароль рідко сміється і посміхається для фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники нечасто бачать зірку такою життєрадісною, тому вони були просто зачаровані.

  • Коли ти посміхаєшся - цілий світ,ось дивишся на людину,цілий світ, і він прекрасний
  • Як завжди, чарівна
  • Посміхайся завжди, посмішка у тебе чарівна
  • Посмішка як з казки
  • Так і треба, завжди посміхайся. Посмішка тобі так іде
  • Красотуля милашка
  • Ви така дуже гарна
  • Дуже красива

Скріншот коментарів

У розділі "сторыз" Тіна показала, як дивиться відеозйомку з дня весылля і знову переживає трепетні моменти.

На сторінці фан-клубу Тіни шанувальники опублікували ексклюзивні кадри з вінчання пари.

Раніше Тіна Кароль поділилася пікантним фото в спокусливій позі, оголивши ніжки і стегна.

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Автор: Lite

Теги Новини України Тіна Кароль
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