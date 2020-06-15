Особливий день: усміхнена Тіна Кароль зворушила трепетним зізнанням

Співачка відзначає особливий день
Тіна Кароль останнім часом радує шанувальників регулярним поповненням у вигляді нових фото на сторінці в Instagram. На кадрах вона – абсолютно різна: грайлива, млосна, выдверто спокуслива, пустотлива і елегантна.
Так, співачка опублікувала колаж з портретних фото, на яких вона обеззброююче посміхається і дивиться широко распахнутми блакитними очима з-під пухнастих вій кудись у далечінь. А ось вона заливисто сміється, підперши обличчя руками.
"15 червня - мій особливий день, і я не перестану посміхатися і радіти життю!", - підписала фото співачка.
Саме 15 червня – це дата весілля Тіни та її померлого від онкології чоловіка і продюсера Євгенія Огіра. Торжество пройшло в 2018 році в Києві, але щастя пари було недовгим – через 5 років чоловік пышов з життя від раку. Артистка відчайдушно боролася за коханого, але смертельна недуга виявився сильніше...
Тіна Кароль рідко сміється і посміхається для фото (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники нечасто бачать зірку такою життєрадісною, тому вони були просто зачаровані.
Скріншот коментарів
У розділі "сторыз" Тіна показала, як дивиться відеозйомку з дня весылля і знову переживає трепетні моменти.
На сторінці фан-клубу Тіни шанувальники опублікували ексклюзивні кадри з вінчання пари.
Раніше Тіна Кароль поділилася пікантним фото в спокусливій позі, оголивши ніжки і стегна.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Lite