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Настя Каменських вирушила з Потапом в Туреччину і засвітила пляжні фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.04.2019 - 09:45
Настя Каменських вирушила з Потапом в Туреччину і засвітила пляжні фото
Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка весело проводить час у компанії друзів-артистів

Настя Каменських останнім часом радувала шанувальників творчістю – вона недавно представила пісню "Обіцяю", а потім оригінальний кліп на новинку. Причому, відео вийшло якраз під час відпочинку артистки в Парижі, куди вона, до речі, вирушила в компанії Потапа. Зірки показували знімки в однакових локаціях, але продовжують не зізнаватися в тому, що їх пов'язує щось більше, ніж робота і творчість. А зараз артистка і продюсер знову засвітилися разом – вони полетіли до Туреччини, де у кожного заплановані виступи. Фото зі знаменитого курорту зірки поділилися в Instagram.

В цій країні у артистів анонсовані концерти – на сайті одного з фешенебельних готелів позначені їхні імена в рамках MayFest 2019. У сторіс Настя показала селфі, на якому зображена без макіяжу в білій футболці, чорних легінсах і камуфляжній куртці. Вона зазначила геолокацію Ансу, Анталія, Туреччина.

Настя Каменських вирушила з Потапом в Туреччину і засвітила пляжні фото

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

На сторінці Потапа незабаром також з'явився знімок на фоні аналогічного інтер'єру, та ще й у схожій куртці. Він позначив і місце свого перебування – Туреччина.

Настя Каменських вирушила з Потапом в Туреччину і засвітила пляжні фото

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Пізніше Настя поділилися пляжними кадрами. Вона йде по берегу вздовж кромки моря, а потім грайливо позує на камеру в купальнику і сонячних окулярах.

Настя Каменських вирушила з Потапом в Туреччину і засвітила пляжні фото

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Також зірка поділилася кількома кумедними відео, зроблених вже у вечірніх сутінках перед виступом гурту Потапа MOZGI. Помітно, що всі учасники колективу перебувають у хорошому настрої, та й сама Настя виглядає радісною і з задоволенням веселиться на камеру. У щоку цілує її учасник гурту "Время и Стекло" Олексій Завгордний-Позитив, а потім в кадрі з'являється здивований Потап, якого застали зненацька. Він теж несподівано удостоївся поцілунку в щоку від Позитива, чим був вельми здивований.

 

Фото: instagram.com/kamenskux

Раніше Настя Каменських полонила розкішним образом з нового кліпу на хіт "Обіцяю".

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