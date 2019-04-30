"Солодкий персик": Настя Каменських схвилювала соковитим фото в бікіні

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала, в чому приймає сонячні ванни

Популярна співачка Настя Каменських, яка виступає під творчим псевдонімом NK, майстерно вміє поєднувати роботу і відпочинок. Вона відправилася разом з Потапом та його групою MOZGI в сонячну Туреччину, де заплановані виступи артистів і намічається щільний концертний графік. Тим не менш, зірка не втрачає можливості поніжитися на пляжі, а заодно і зробити парочку гарячих фото на пам'ять. Чорно-білим соковитим кадром в бікіні спокуслива Настя поділилася в Instagram-акаунті.

Співачка позує, повернувшись боком до камери. Вона грайливо надує бульбашку з жуйки і кокетливо дивиться в об'єктив. На знімку прекрасно проглядаються її апетитні форми і навіть напівоголені груди, які не в змозі приховати крихітний купальник.

"Задоволення від сонця", - підписала гарячий кадр Настя англійською мовою, натякнувши на те, що з радістю проводить час на пляжі.

Фото тут же оцінили численні шанувальники артистки. Вони прийшли в захват від споглядання її сексапільних форм і не змогли стримати захоплення.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Шикарна, сексуальна", "Супер! Вогонь!", "Фігура просто ідеальна", "Вау, Настя, супер красоточка", "Солодкий персик", "Ти класна!", "Соковита красуня", "Русалка", "Як ви створюєте такі шедеври! Настуся, ви і 80 будете хвилювати", "Як завжди супер", "Принцеса, ти прекрасна!", "Настя як завжди прекрасна!" - залишали компліменти фоловери.

Цікаво, що Потап також поділилася на своїй сторінці в фотоблозі пляжним фото в сонячних окулярах. Продюсер ніжиться на лежаку і з задоволенням засмагає.

"Концерти кожен день!" - похвалився репер, натякаючи на щільний гастрольний графік.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Шанувальники вирішили обдарувати ариста компліментами, а потім поцікавилися, чи не буде в нього спільних пляжних знімків з Настею?

"Красава Потап", "Після концерту можна і позасмагати!", "Кабанчик, але який гарненький", "О, Настя лайкнула", "Льоша, а з Настею буде така фотка?", "Красунчик!", "Брюс Вілліс", - писали фолловери.

Нагадаємо, що Потап і Настя встигли побувати в місті кохання Парижі і показали фото на фоні місцевих визначних пам'яток.