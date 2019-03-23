Королева червоної доріжки: Дорофєєва захопила прозорим вбранням на YUNA 2019

Надя Дорофєєва зізнається, що любить експериментувати з гардеробом: вона однаково чудово виглядає в зручних і улюблених речах оверсайз, а також в розкішних жіночних вбрання, що підкреслюють її чудову фігуру. Вихід на червону доріжку церемонії YUNA 2019, яка відбулася 22 березня в київському Палаці "Україна", не став винятком – артистка блищала в пікантному вбранні, що підкорило шанувальників. Фото і відео її тріумфальної появи на престижній музичній премії з'явилося в Instagram.

Зірка опублікувала фото біля дзеркала. Надя вдивляється у своє відображення. Блискучий макіяж з акцентом на губи, масивні звисаючі сережки і природна укладання з ефектом легкої недбалості. Особливо пильної уваги удостоївся розкішне декольте дівчини.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також вона показала короткий ролик, де зображена разом зі своїм колегою і учасником дуету "Время и Стекло" Олексієм Завгороднім-Позитивом. Артисти посилають на камеру повітряні поцілунки. Крім того, можна легко розглянути пікантне вбрання Наді з прозорою спідницею, оздобленою пір'ям.

Шанувальники залишилися в захваті від побаченого, адже їхня улюблениця вигладила по істині розкішно, а відверте вбрання лише підкреслював її плавні вигини.

"Дуже чарівна, така легка і чарівна дівчина", "Як завжди приголомшлива", "Просто прекрасна!", "Королева червоної доріжки", "Надя, ти дуже гарна", "Шикарна дівчина", "Зводиш з розуму своєю красою", "Принцеса", "Неймовірна", "Наша королева", - писали вражені користувачі мережі.

Також кадрами з YUNA 2019 приголомшлива ДоДо поділилася в сторіз. На деяких з них вона зображена разом зі своїм продюсером Потапом і гуртом MOZGI, а також Іриною Горовою, со-продюсером MOZGI Entertainment, яка показала пікантні кадри з переодяганням Наді. Співачку явно застали зненацька!

Фото (instagram.com/nadyadorofeeva; instagram.com/gorovaya_irina)

Варто відзначити, що Надя Дорофєєва разом з Дмитром Монатиком, він же MONATIK, отримала омріяну статуетку премії YUNA 2019 за дуетну пісню "Глубоко".

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва справила фурор в мережі своїми пікантними фото з репетицій, на яких показала вражаючу постать.