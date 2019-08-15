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Оце розтяжка! 60-річна Мадонна демонструє неабияку фізичну форму (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.08.2019 - 18:31
Оце розтяжка! 60-річна Мадонна демонструє неабияку фізичну форму (відео)
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Співачка не збирається старіти

Мадонна завжди славилася своїм невгамовним бажанням дивувати і епатувати. І з роками ця пристрасть нікуди не поділася. Зараз співачка зайнята розкруткою свого нового альбому Madame Х, а тому яскравих провокаційних образів на її сторінці в Instagram стало ще більше. Але цього їй мало – вона вирішила показати свою надзвичайну фізичну форму.

Так Мадонна готується до нового дня (відео: instagram.com/madonna)

Кілька годин тому вона опублікувала відео зі спортивного залу. Знаменитість лежить на килимку з телефоном в руках у досить відвертому образі. На Мадонні сітчасті колготки, чорні шорти і сорочка. Завершує образ яскравий макіяж з червоними губами і волосся, завите тугими пасмами. Вона розминається на килимку, показуючи вражаючу розтяжку, при цьому не перестаючи щось писати в телефоні.

Оце розтяжка! 60-річна Мадонна демонструє неабияку фізичну форму (відео)

Мадонна готується до концертного туру (фото: instagram.com/madonna)

Ролик вона підписала: «Madame готується до дня». Відео вже встигло наробити шуму в мережі – воно облетіла практично всі сайти. Що говорить про те, що співачка раніше зірка №1.

До речі, зараз вона готується до нового концертного туру в підтримку чергового альбому Madame X. Він стартує в Нью-Йорку вже 12 вересня. Так що регулярні тренування стали частиною її щоденної програми. Вона зізналася, що займається по 5-6 разів у тиждень. Адже на сцені їй потрібно показувати всю свою гнучкість і танцювати на рівних з молодими танцюристами зі своєї групи. Спеціально для неї була розроблена програма, яка включає елементи класичного балету, пілатесу і силових навантажень. Що ж, результат дійсно надихає!

Оце розтяжка! 60-річна Мадонна демонструє неабияку фізичну форму (відео)

Мадонна не збирається здаватися рокам (фото: instagram.com/madonna)

Варто відзначити, що співачка я юності відрізнялася любов'ю до спорту і танців. Зі школи вона займалася в різних студіях, потім перейшла на йогу і єдиноборства.

На днях королева поп-сцени відзначить день народження. Так що напевно варто чекати ще якихось сюрпризів від епатажної зірки.

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