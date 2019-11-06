Королева эпатажа: 61-летняя Мадонна шокировала откровенным видео с голой грудью

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Певица подготовила новый горячий контент

Мадонна всегда умела эпатировать публику. И главными ее инструментами с молодости были не только вокальные данные и артистические способности, но и тело. Она никогда не боялась обнажаться ради искусства, славы и популярности. И это не изменилось до сих пор. 61-летняя певица постоянно публикует провокационные ролики с концертов и репетиций, где показывает себя практически голой. А сегодня подготовила новое горячее видео.

Мадонна в новом ролике (видео: instagram.com/madonna)

Она показала несколько минут в гримерке перед концертом. Звезда лежит, запрокинув голову, пока ей делают макияж. И чтобы не терять время, «разминает связки», как выразилась она в подписи. При этом Мадонна ритмично поднимает руками полуголую грудь в откровенном кружевном белье, и старается правильно дышать, сложив губы трубочкой. Ролик получился весьма откровенным, даже несмотря на то, что подписчики звезды привыкли к выходкам нестареющей королевы поп-сцены. «Вокальные разминки», – написала Мадонна, а поклонники принялись бурно обсуждать новое видео, называя певицу «королевой» и «первой всегда».

Мадонна не собирается стареть (фото: instagram.com/madonna)

Напомним, в этом году Мадонна представила новый альбом «Madame X», и теперь занята гастрольной деятельностью. Упор в своих образах она по-прежнему делает на сексуальность и раскрепощенность. Что и подтверждают ее посты в микроблоге. Недавно Мадонна также опубликовала провокационное видео, где стоит на сцене не коленях, держа между ног фотографию.

Мадонна по-прежнему сексуальна (фото: instagram.com/madonna)

Но между роликами с сексуальным подтекстом появляются и чисто традиционные для каждой мамы восторженные посты с детьми. Певица обожает демонстрировать их таланты, а также показывать, как весело они проводят время.