ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Королева дня: дочка Олі Полякової підкорила модельними формами

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.06.2019 - 19:57
Королева дня: дочка Олі Полякової підкорила модельними формами
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Маша позувала на пірсі в трендовому образі

Старша дочка Олі Полякової, 14-річна Маша Полякова вирішила піти по стопам мами і пов'язати своє життя з шоу-бізнесом. Вона вже встигла виступити на великій сцені і показати свої співочі таланти. Крім того, дівчина позиціонує себе як блогер і знімає фешн-відео, показуючи свої образи. Маша встигла випустити два ролика, але не збирається зупинятися на досягнутому. На новому фото вона постала в одному з літніх луків, показавши стрункі форми.

Маша позує, сидячи на пірсі в променях сонця. На ній – легка футболка небесно-блакитного кольору і кремові штани-джоггери в гумками на щиколотках. Вона доповнила свій образ трендовими білими масивними кросівками і великим ланцюгом на шиї.

Дівчина вирішила поміркувати про швидкоплинність літньої пори і поділиться своїми думками з цього приводу.

Королева дня: дочка Олі Полякової підкорила модельними формами

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Вам здається, що літо витікає стрімко? Через два тижні вже середина літа!" - повідомила вона.

Прихильники погодилися з донькою Олі Полякової і не забували написати компліменти її фігурі і образу.

"Очаровашка!", "Гарна", "Маша яка ти стильна", "Фігура супер!", "Неймовірно красива", "Мила", "Машенька, ти найкрасивіша", "Дуже красива", "Королева дня", - писали фоловери.

Нагадаємо, що Маша Полякова показала стильний образ в комбінезоні по фігурі. В такому вбранні вона вийшла на велику сцену під час концерту.

Раніше Оля Полякова навчила дочку реагувати на критику і висловлювання недоброзичливців, привівши власний приклад.

Юна наїзниця: дочка Олі Полякової сміливо осідлала коня "Яке щастя, що ви є!" Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь
Новини України Маша ПоляковаОля Полякова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся