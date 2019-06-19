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Королева дня: дочь Оли Поляковой покорила модельными формами

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.06.2019 - 19:57
Королева дня: дочь Оли Поляковой покорила модельными формами
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Маша позировала на пирсе в трендовом образе

Старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша Полякова решила пойти по стопам мамы и связать свою жизнь с шоу-бизнесом. Она уже успела выступить на большой сцене и показать свои певческие таланты. Кроме того, девушка позиционирует себя как блогер и снимает фэшн-видео, показывая свои образы. Маша успела выпустить два ролика, но не собирается останавливаться на достигнутом. На новом фото она предстала в одном из летних луков, показав стройные формы.

Маша позирует, сидя на пирсе в лучах солнца. На ней – легкая футболка небесно-голубого цвета и кремовые штаны-джоггеры в резинками на щиколотках. Свой образ она дополнила трендовыми белыми массивными кроссовками и крупной цепью на шее.

Девушка решила порассуждать о быстротечности летней поры и поделится своими мыслями по этому поводу.

Королева дня: дочь Оли Поляковой покорила модельными формами

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Вам кажется, что лето утекает стремительно? Через две недели уже середина лета!" - сообщила она.

Поклонники согласились с дочкой Оли Поляковой и не забывали написать комплименты ее фигуре и образу.

"Очаровашка!", "Гарна", "Маша какая ты стильная", "Фигура супер!", "Невероятно красивая", "Милая", "Машенька, ты самая красивая", "Очень красивая", "Королева дня", - писали фолловеры.

Напомним, что Маша Полякова показала стильный образ в комбинезоне по фигуре. В таком наряде она вышла на большую сцену во время концерта.

Ранее Оля Полякова научила дочь реагировать на критику и высказывания недоброжелателей, приведя собственный пример.

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