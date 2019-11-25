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Королева бензоколонки: Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.11.2019 - 12:56
Королева бензоколонки: Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою в купальнику
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча розбурхала мережу жарким фото з заправки

Леся Нікітюк з головою поринула в роботу - нещодавно на Новому каналі вийшло її нове тревел-шоу "Le Маршрутка", в якому ведуча об'їздила всю Україну на жовтій маршрутці, показуючи красиві і незвичайні місця рідної країни. До речі, не так давно Леді Ле зізналася у відвертому інтерв'ю, що в школі її часто дражнили через високий зріст і придумували образливі прізвиська. Однак зараз вона пишається своєю зовнішністю і з задоволенням демонструє її на пікантних фото.

Так, телезірка поділилася на своїй Instagram-сторінці жарким знімком, зробленим на заправці. На ньому Леся постала в образі спокусливої заправщиці і позує на тлі своєї маршрутки в одному лише купальнику і з паливним пістолетом в руках.

Нікітюк приміряла ефектний купальний костюм темно-зеленого кольору з червоною обробкою і високою талією, який вигідно підкреслив її стрункі форми. Пікантним кадром ведуча прорекламувала новий випуск свого шоу, який вийде в ефір 25 листопада.

"Прівєтіки. Ну ви поняли шо дивитись сьогодні. Новий Канал. 18.00. всім гарного понеділка!" - написала знаменитість.

Королева бензоколонки: Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою в купальнику

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники поспішили поділитися своєю думкою про новий відвертий знімок Нікітюк, захоплюючись її фігурою.

  • Лесечка ти принадність
  • Дуже красива, фігура просто!!!
  • Дуже красива фігура
  • Шикарна, бомбезна
  • На мийку влаштувалася?
  • вирішила Підзаробити?
  • Леся ви вогонь
  • Мабуть космічна зброя!!!
  • Купальник бомбезний
  • Ну ти крута
  • Класна маршрутка
  • Ле Маршрутка це просто шось з чимось
  • Воу, воу, що за дєвушка-гармата
  • Якщо з "Новим каналом" не склалося, і прийшлося повертатися в хмельницький на роботу еротичної мийниці автомобілів

Королева бензоколонки: Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою в купальникуКоролева бензоколонки: Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою в купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк заговорила про обранця та розсекретила свій головний недолік.

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