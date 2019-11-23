Називали жирафом і шваброю: Леся Нікітюк розповіла про непрості шкільні роки

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Однак зараз ведуча навіть вдячна однокласникам

Леся Нікітюк - одна з найпопулярніших телеведучих України та справжня народна улюблениця. Шанувальники обожнюють Леді Ле за її іскрометний гумор, простоту і звичайно ж яскраву красу. Так, на недавньому фото знаменитість похвалилася довгими ніжками і просто-таки скупалася в компліментах. Однак у школі Лесю частенько дражнили і обзивали через її високий зріст. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Фактам".

За словами Нікітюк, вона була зовсім нежіночною і взагалі не носила спідниці та сукні.

"Я не була особливо приваблива в школі. До певного віку вибирала кеди, штани, кросівки. Сукні взагалі не носила. Не було у мене витонченого, жіночного одягу. Вперше одягла спідницю у 25 років. У підлітковому віці була такою забитою! Лише п'ять років тому почала відчувати себе більш жіночною", - зізналася телезірка.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Крім того, у підлітковому віці її обзивали образливими прізвиськами - однак саме це дало їй поштовх розвиватися і досягати успіху в житті.

"Десь з сьомого по дев'ятий клас мені було дуже несолодко через зріст. Я була найвищою дівчинкою в класі, навіть вище хлопчиків. Як тільки мене не називали — жираф, швабра, стручок. Я плакала, просто не могла спати по ночах. Але тепер дуже вдячна своїм однокласникам, їх жахливе ставлення допомогло мені досягти того, що маю тепер", - каже Леся.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шоувумен також розповіла, які у неї були улюблені предмети в школі.

"У молодшій школі вчилася на одні п'ятірки. Але коли нас переводили в п'ятий клас, вчителька поставила четвірку з української мови. Я довго ображалася. Було дуже прикро за цю оцінку, адже я так старалася. Потім перейшла в іншу школу. У нас був спортивний клас, важкі будні. В сім ранку тренування, на 10:20 в школу, потім ще одне тренування. Додому поверталася о десятій годині вечора і вчила уроки. Моїм улюбленим предметом була біологія. А самі нелюбимі — алгебра і геометрія. Немає творчості в цих катетах і гипотенузах. Але завдяки Галині Казимировні, яка муштрувала нас на уроках, у мене була п'ятірка з геометрії і четвірка з алгебри", - згадує Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк чесно зізналася у своїй пристрасті і розповіла, як "відводить душу". Леся виконала саунтрек до нового шоу "Le Маршрутка" і повідала історію створення пісні.