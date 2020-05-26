Ідеальна матуся: Кім Кардашьян зворушила мережу незвичайним фото дітей

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім умилила мережу

Кім Кардашьян любить показувати своє життя з усіх сторін. Тільки ми звикнемо до спокусливих виходів, провокаційних рекламних кампаній та інших гучних новин від зірки, як вона різко перемикається на іншу свою іпостась – ідеальної мами. І треба визнати: тут вона так само безудержна і активна, як і в інших своїх проявах. Кім обожнює дітей, і пости з ними завжди виходять теплими, сімейними і затишними. Новим подібним знімком вона порадувала шанувальників кілька годин тому. На фото знаменита красуня показала 4-річного сина Сейнта, а також 5-річного синастаршої сестри Кім Кортні – Рейна Эстона.

Сини Кім і Кортні (фото: instagram.com/kimkardashian)

Хлопчики сидять під ковдрою, накрившись з головою. «О боже, я не можу з цих двох», – написала зірка. А мережа почала обговорювати, які гарні сини у знаменитих мам. «Вони такі милашки», «Сейнт виглядає, наче дівчинка», «Хороші хлопці», «Сейнт так прекрасний», «Гарненькі», «Такі гарненькі», «Гарні діти».

Сейнт росте справжнім красенем (фото: instagram.com/kimkardashian)

У сториз Кім показала ще одне фото сина – він стоїть біля басейну в плавках. Задоволений і веселий, він тільки що виліз з води. Судячи з усього, малюк весело проводить карантин. До речі, вона називає дитину «своїм близнюком у всіх відносинах». Нещодавно вона знайшла своє дитяче фото, коли вона була у віці сина. Зірка зробила колаж, де зіставила знімки себе і сина. Виглядають вони приголомшливо схожими. Нагадаємо, в родині Кім і Каньє Уеста підростає четверо дітей. 6-річна Норт, 4-річний Сейнт, 2-річна Чикаго, а також однорічний Псалм.

Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також днями Кім відзначила річницю весілля з батьком сімейства – Каньє Вестом. Вона запостила пару ніжних фото з улюбленим чоловіком, де цілує його в щоку, і написала: «6 років разом. Назавжди. До кінця».

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Автор: Міла Іванова