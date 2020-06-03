Все не так ідеально: інсайдер розповів про суперечності в родині Кім Кардашян і Каньє Уеста

Кім Кардашян і Каньє Уест (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зіркам карантин дався нелегко

Кім Кардашян і Каньє Уест здаються ідеальною парою: знаменитості живуть душа в душу, виховують дітей, займаються бізнесом і є прикладом для мільйонів фанатів. На карантині 39-річна знаменитість часто демонструвала, як вони з 42-річним Каньє і всіма дітьми мило проводять час у своєму будинку. Але виявилося, все не так райдужно. Нещодавно видання Us Weekly опублікувало інформацію, що у зірковому подружжі часто проскакують іскри. Причина тому – незбіжні графіки. За свідченнями очевидців, Кім і Каньє навіть живуть в протилежних кінцях будинку – так кожен може займатися своєю справою, не натикаючись на побутові проблеми.

Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім прокидається набагато раніше свого чоловіка і відразу вирушає на тренування. Вона завжди намагається провести час з користю, не втрачаючи ні хвилини. 39-річна знаменитість наполегливо працює над своїми проектами, а також займається дітьми. А ось Каньє в умовах самоізоляції було дуже складно себе організувати, так як у нього немає регламентованого розпорядку дня. Але інсайдер також зазначає, що, незважаючи на все це, пара трималася, і в цілому у них все добре.

Ще одна проблема, з якою зіткнулася Кім – надто велике навантаження і, як результат, мало часу на себе. З неї зірку реатили-шоу допоміг впоратися люблячий чоловік. На початку травня він забрав усіх чотирьох дітей і виїхав на ранчо у Вайомінгу. А Кім залишилася в особняку в Каліфорнії.

Кім із чоловіком і дітьми на карантині (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Кім відчуває, що їй потрібно трохи більше допомоги від чоловіка. Вона намагається бути чудовою мамою, зосередитися на навчанні в юридичній школі і своїх робочих обов'язках, і все це важко зробити без допомоги Каньє», – розповів все той же інсайдер.

Але, з іншого боку, пара намагалася використати час на карантині, щоб вирішити багато питань, на які бракувало часу раніше. «У них було більше часу, щоб поговорити про свої почуття, про дітей, життєві цілі і кар'єру юриста Кім, її бізнес-ідеї. Вона намагається зберегти сім'ю згуртованою, особливо заради дітей»...

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Автор: Lite