"Копія мами": дочка Олени Кравець в стильному вбранні захопила красою

Фото: Марія Кравець (instagram.com/ma_kravets)

16-річна Маша позувала в ролі моделі в наряді українського бренду

Поки зірка студії Квартал 95 Олена Кравець готується до участі в популярному проекті Танці з зірками і освоює танцювальні рухи, її старша дочка Маша пробує свої сили в модельній індустрії. Варто відзначити, що 16-річна дівчина вже досить самостійна і навіть живе окремо разом з подругою. На своїй сторінці в Instagram юна красуня продемонструвала кадри з недавньої стильної фотосесії.

На фото Марія приміряла ефектне червоне плаття-халат з поясом і широкими рукавами. Цей наряд - з колекції українського бренду Марини Лірник, обличчям якого стала дівчина.

Фото: Марія Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Свої довгі коси вона залишила розпущеними, а на деяких фото кокетливо оголила плече або ногу.

Фото: Марія Кравець (instagram.com/lirnik_shop)

Молодша Кравець помітно подорослішала і виглядає дуже елегантно.

Фото: Марія Кравець (instagram.com/lirnik_shop)

Користувачі мережі не змогли пройти повз і залишили Маші безліч компліментів. Багато відзначили, що вона - просто-таки копія своєї зіркової мами, а крім того, росте справжньою красунею.

Красива яка

Копія мами

Ти чудова, успіхів тобі

Дуже схожа на маму!!!))

ВАУ ДУЖЕ КРАСИВА

Маша красуня

Ти дуже-дуже красива

Красуня!

Ну дуже приваблива дівчина

Скріншот коментарів (instagram.com/ma_kravets)

Нагадаємо, раніше 16-річна донька Олени Кравець Маша вразила ультрастильным образом в міні-спідниці. Дівчина позувала на оглядовому майданчику одеського морського порту.

Ми також повідомляли, що актриса Квартал 95 Олена Кравець підкорила мережу фото з підросли двійнятами. 19 липня двійнята Ваня і Ката відсвяткували день народження - малюкам виповнилося 3 роки. В честь такої важливої події, Олена опублікувала рідкісний кадр з дітьми.