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Концерт Maluma в Києві відкриє своїм виступом неперевершена NK | Настя Каменських

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.04.2019 - 11:06
Концерт Maluma в Києві відкриє своїм виступом неперевершена NK | Настя Каменських
Настя Каменських (фото: прес-служба)

Каменських виступив на одній сцені з Maluma

8 липня в Києві відбудеться концерт одного з найбільш успішних виконавців латиноамериканської музики Maluma. Це перший візит колумбійського співака в Україну. Все повинно бути бездоганно: від звуку і до артиста, який відкриє концерт зірки світового масштабу. Саме тому, виконавицею, яка запалить публіку перед виступом Maluma стане неперевершена NK Настя Каменських.

Не дивно, що саме NK відкриє концерт всесвітньо-відомого Maluma, адже вона перша українська співачка, яка стала популярна в Латинській Америці: її пісня Peligroso два місяці перебувала в самому популярному і авторитетному музичному чарті Billboard, очолювала чарт як найротованіша пісня Music Choice. Артистка стала почесною гостею від України на преміях Latin Grammy та Person of the Year, а також була запрошена в ефіри наймасштабніших американських шоу, серед яких ¡Despierta América!, Acceso Total, Buenos Dias la Familia і багато інші.

Maluma

Завдяки таким досягненням у NK і Maluma є багато спільного. Колумбійський співак в 2018 році став лауреатом Latin Grammy в номінації "Кращий сучасний поп-альбом", його пісні неодноразово потрапляли в чарт Billboard, він записав спільні треки з Shakira, XXXTENTACION і Lil Pump, а зараз співпрацює з Madonna. Його хіт El Perdedor має понад мільярд переглядів на YouTube.

"NK Настя Каменських підкорила мене звучанням, воістину латиноамериканським темпераментом і тією енергетикою, яка від неї виходить. Вона справжня cosmopolitan girl, адже її пісні та ім'я зараз на слуху в Латинській Америці. Упевнений, завдяки тому, що саме NK відкриває концерт у Києві, він будете ще феєричніший", - ділиться враженнями Maluma.

"Бути на одній сцені із зіркою такого масштабу - неймовірна гордість і задоволення! Я давно захоплююся творчістю Maluma, під запальні ритми неможливо встояти. Впевнена, що концерт буде грандіозним, адже між ним і публікою завжди встановлюється нереальна зв'язок. І я зі свого боку подарую глядачам божевільну енергію і драйв",- зізнається Настя.

Настя Каменських

NK активно популяризує латиноамериканську культуру в Україні, вона також представляє рідну країну за кордоном, підкреслюючи наскільки талановиті у нас артисти. Таким чином, NK підтверджує свій життєвий принцип бути Cosmopolitain Girl: вона знає п'ять мов, народилася в Україні, виросла в Італії і об'їздила з гастролями весь світ і тільки продовжує йти вперед. На національному рівні Каменських стала Співачкою року за версією M1 Music Awards, номінантом і володаркою багатьох премій, серед яких "Кращий хіт року", "Кращий кліп року", а також Newsmaker року і Best International Star (ТРК Україна). Настя відкриває таланти в якості тренера шоу Х-Фактор. Саме така артистка повинна відкривати концерт одного з найбільш успішних артистів світу.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала своє насичене тренування в залі (відео).

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