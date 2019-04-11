Як наречена: Настя Каменських захопила ефектною "зефірною" сукнею

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка "вигуляла" розкішний наряд на концерті в Києві

Зваблива Настя Каменських не дає нудьгувати своїм шанувальникам, адже життя у неї так і кипить і вона з задоволенням демонструє деякі його моменти в мережі. Нещодавно співачка показала пікантний образ свого кліпу на пісню Peligroso, який вже набрав більше 2 мільйонів переглядів, а тепер заінтригувала фанів сукнею, схожою на весільну.

На своїй сторінці в Instagram ефектна артистка поділилася фото і відео в розкішній білій сукні в підлогу. Пишні волани по всій довжині роблять її схожою на апетитну зефирку, а відвертий виріз на стегні додає пікантності образу. Верх наряду зроблений у вигляді корсета на бретельках, прикрашеного перлами, які також красується на шиї Насті у вигляді намиста-чокера, а також на подолі сукні.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

В цьому сліпучому вбранні знаменитість блищала на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою", де представила новий трек, присвячений її коханому.

"Сьогодні на "Вечері прем'єр з Катериною Осадчою" я презентувала дуже особливу пісню. Особливу, тому що вона сповнена найніжніших почуттів. Сподіваюся, що почувши її ві відчуєте серцем усе те, що я хотіла сказати між рядків. Вже в кінці квітня відбудеться офіційна прем'єр прем'єра нового треку "Обіцяю"... та кліпу! Чекаєте?" - порадувала Настя хорошими новинами своїх шанувальників.

Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Багато підписників відзначили, що вбрання артистки схоже на весільне і їй дуже личить бути нареченою, а також засипали співачку безліччю компліментів. Також фани з нетерпінням чекають виходу нової композиції улюбленої співачки.

"Дуже крута ! Прям закохалася"

"Неймовірно красиво"

"Невестушка"

"Заінтригувала..."

"Фантастична"

"Кайф для очей"

"З роками можна бути тільки краще, яскравий приклад!!!"

"Божественна"

"Дуже красива"

"Типу Бейонсе"

"Зефирка"

"Як наречена"

"Богиня"

"Шикарна, шик-блиск"

"Настя, Настя, тільки ти потрібна для щастя!)"

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських показала спільні кадри з репером і продюсером Потапом, а також порадувала новиною – вона записала новий трек українською!

До речі, Настя Каменських продовжує займатися спортом і підтримувати себе у формі. Вона показала спортивний фотосет, на якому зображена зі своїм тренером Андрієм Хомицьким. Примітно, що він також тренує і Потапа, який схуд на 17 кг