ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як наречена: Настя Каменських захопила ефектною "зефірною" сукнею

Lite » Мода 11.04.2019 - 09:54
Як наречена: Настя Каменських захопила ефектною "зефірною" сукнею
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка "вигуляла" розкішний наряд на концерті в Києві

Зваблива Настя Каменських не дає нудьгувати своїм шанувальникам, адже життя у неї так і кипить і вона з задоволенням демонструє деякі його моменти в мережі. Нещодавно співачка показала пікантний образ свого кліпу на пісню Peligroso, який вже набрав більше 2 мільйонів переглядів, а тепер заінтригувала фанів сукнею, схожою на весільну.

На своїй сторінці в Instagram ефектна артистка поділилася фото і відео в розкішній білій сукні в підлогу. Пишні волани по всій довжині роблять її схожою на апетитну зефирку, а відвертий виріз на стегні додає пікантності образу. Верх наряду зроблений у вигляді корсета на бретельках, прикрашеного перлами, які також красується на шиї Насті у вигляді намиста-чокера, а також на подолі сукні.

Як наречена: Настя Каменських захопила ефектною &quot;зефірною&quot; сукнею

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

В цьому сліпучому вбранні знаменитість блищала на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою", де представила новий трек, присвячений її коханому.

"Сьогодні на "Вечері прем'єр з Катериною Осадчою" я презентувала дуже особливу пісню. Особливу, тому що вона сповнена найніжніших почуттів. Сподіваюся, що почувши її ві відчуєте серцем усе те, що я хотіла сказати між рядків. Вже в кінці квітня відбудеться офіційна прем'єр прем'єра нового треку "Обіцяю"... та кліпу! Чекаєте?" - порадувала Настя хорошими новинами своїх шанувальників.

Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Багато підписників відзначили, що вбрання артистки схоже на весільне і їй дуже личить бути нареченою, а також засипали співачку безліччю компліментів. Також фани з нетерпінням чекають виходу нової композиції улюбленої співачки.

  • "Дуже крута ! Прям закохалася"
  • "Неймовірно красиво"
  • "Невестушка"
  • "Заінтригувала..."
  • "Фантастична"
  • "Кайф для очей"
  • "З роками можна бути тільки краще, яскравий приклад!!!"
  • "Божественна"
  • "Дуже красива"
  • "Типу Бейонсе"
  • "Зефирка"
  • "Як наречена"
  • "Богиня"
  • "Шикарна, шик-блиск"
  • "Настя, Настя, тільки ти потрібна для щастя!)"

Як наречена: Настя Каменських захопила ефектною &quot;зефірною&quot; сукнею

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських показала спільні кадри з репером і продюсером Потапом, а також порадувала новиною – вона записала новий трек українською!

До речі, Настя Каменських продовжує займатися спортом і підтримувати себе у формі. Вона показала спортивний фотосет, на якому зображена зі своїм тренером Андрієм Хомицьким. Примітно, що він також тренує і Потапа, який схуд на 17 кг

Стільки вогню! Зваблива Настя Каменських спокусила спекотним фото Знову разом: Настя Каменських "засвітилася" з Потапом і заінтригувала новиною
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Настя Каменськихпевецнаряд
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся